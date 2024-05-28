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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В деле свердловского замминистра Кислицына появился новый фигурант

Новый фигурант: дело свердловского замминистра Кислицына обрастает подозреваемыми

28 мая 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney

В деле свердловского замминистра Кислицына появился новый фигурант

В даче взятки свердловскому замминистру Андрею Кислицыну подозревают директора барнаульской компании «Фаберлайт» Андрея Фоминова.

Еще об одном подозреваемом в деле Кислицына сообщил собственный источник Ura.ru.

Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
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Бизнесмена и владельца ныне ликвидированной фирмы «Фаберлайт» Андрея Фоминова подозревают в даче взятки наряду с владельцем товарного знака Barlet Шнитова.

Напомним, что Андрей Кислицын, замминистра энергетики и ЖКХ, был арестован в конце апреля почти одновременно с бывшим депутатом регионального парламента Павлом Мякишевым. Следствие считает, что они могли действовать в интересах отдельных бизнесменов при заключении госконтрактов.

Сейчас дела Кислицына, Мякишева, Шнитова и Фоминова правоохранители объединили в одно производство.

Ранее стало известно, что Кислицын обжаловал свой арест в суде, однако суд повторно оставил его в СИЗО.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Криминал#18+#Екатеринбург#Взятки
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