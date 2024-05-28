Новый фигурант: дело свердловского замминистра Кислицына обрастает подозреваемыми

Напомним, что Андрей Кислицын, замминистра энергетики и ЖКХ, был арестован в конце апреля почти одновременно с бывшим депутатом регионального парламента Павлом Мякишевым. Следствие считает, что они могли действовать в интересах отдельных бизнесменов при заключении госконтрактов.