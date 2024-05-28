Новый фигурант: дело свердловского замминистра Кислицына обрастает подозреваемыми

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Еще об одном подозреваемом в деле Кислицына сообщил собственный источник Ura.ru.
Бизнесмена и владельца ныне ликвидированной фирмы «Фаберлайт» Андрея Фоминова подозревают в даче взятки наряду с владельцем товарного знака Barlet Шнитова.
Напомним, что Андрей Кислицын, замминистра энергетики и ЖКХ, был арестован в конце апреля почти одновременно с бывшим депутатом регионального парламента Павлом Мякишевым. Следствие считает, что они могли действовать в интересах отдельных бизнесменов при заключении госконтрактов.
Сейчас дела Кислицына, Мякишева, Шнитова и Фоминова правоохранители объединили в одно производство.
Ранее стало известно, что Кислицын обжаловал свой арест в суде, однако суд повторно оставил его в СИЗО.