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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Десять домов сгорело в деревне в Свердловской области

«Очень много пожарных»: Десять домов сгорело в деревне в Свердловской области

28 мая 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

Десять домов сгорело в деревне в Свердловской области

Пламя бушует в деревне Березовка в Артинском районе Свердловской области. Очевидцы утверждают, что сгорело уже 10 домов.

На месте усиленно работают огнеборцы. Местные жители активно помогают им, кто чем может. Они тоже тушат пламя, но сил все равно не хватает. Причины воспламенения пока неизвестны, отмечает Е1.

К местным огнеборцам на помощь уже прибыли спасатели из Михайловска.

Очень много пожарных, очень. Приехало подкрепление из Михайловска. Тушат все вместе. Почему полыхает — непонятно. Много домов сгорело уже, — поделились очевидцы.

По информации свидетелей, в одном из домов произошло короткое замыкание. Огонь оперативно перекинулся на строения и соседние дома.

Напмоним, что недавно в Нижнем Тагиле заживо сгорел пенсионер, который сидел на кресле.

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