«Очень много пожарных»: Десять домов сгорело в деревне в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
На месте усиленно работают огнеборцы. Местные жители активно помогают им, кто чем может. Они тоже тушат пламя, но сил все равно не хватает. Причины воспламенения пока неизвестны, отмечает Е1.
К местным огнеборцам на помощь уже прибыли спасатели из Михайловска.
Очень много пожарных, очень. Приехало подкрепление из Михайловска. Тушат все вместе. Почему полыхает — непонятно. Много домов сгорело уже, — поделились очевидцы.
По информации свидетелей, в одном из домов произошло короткое замыкание. Огонь оперативно перекинулся на строения и соседние дома.
Напмоним, что недавно в Нижнем Тагиле заживо сгорел пенсионер, который сидел на кресле.