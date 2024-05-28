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ОГЭ-2024 в Свердловской области: когда и где смотреть результаты экзаменов

ОГЭ-2024 в Свердловской области: когда и где смотреть результаты экзаменов

28 мая 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Для свердловских девятиклассников настала горячая пора. Школьники сдают Основной государственный экзамен (ОГЭ) и с нетерпением ждут первых результатов.

Когда будут известны результаты ОГЭ по разным предметам: список

На обработку результатов Основного государственного экзамена дается 10 суток. Это максимальный срок для проверки работ, однако результаты на региональном портале Центра оценки качества образования могут появиться чуть позднее. Ученики девятых классов свердловских школ смогут узнать свои баллы в следующие сроки (по данным Федерального центра тестирования):

Основной период сдачи ОГЭ

  • Иностранные языки. Даты экзаменов — 21 и 22 мая. Утверждение результатов — 3 июня. Официальное объявление результатов — 5 июня;
  • Биология, информатика, обществознание, химия. Дата экзаменов — 27 мая. Утверждение результатов — 7 июня. Официальное объявление результатов — 11 июня;
  • География, история, физика, химия. Дата экзаменов — 30 мая. Результаты — 10 июня. Официальная публикация — 13 июня;
  • Русский язык. Дата экзамена — 3 июня. Результаты — 14 июня. Официальная публикация — 18 июня;
  • Математика. Дата экзамена — 6 июня. Результаты — 17 июня. Официальная публикация — 19 июня;
  • География, информатика, обществознание. Дата экзамена — 11 июня. Результаты — 24 июня. Официальная публикация — 26 июня;
  • Биология, информатика, литература, физика. Срок сдачи — 14 июня. Результаты — 25 июня. Официальная публикация — 27 июня.
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Резервные дни основного периода ОГЭ

  • Русский язык. Дата экзамена — 24 июня. Результаты — 1 июля. Официальная публикация — 3 июля;
  • Все предметы (кроме русского и математики). Дата экзаменов — 25 июня. Результаты — 1 июля. Официальная публикация — 3 июля;
  • Все предметы (кроме русского и математики). Дата экзаменов — 26 июня. Результаты — 2 июля. Официальная публикация — 4 июля;
  • Математика. Дата экзамена — 27 июня. Результаты — 3 июля. Официальная публикация — 5 июля;
  • Все предметы. Дата экзаменов — 1 июля. Результаты — 8 июля. Официальная публикация — 10 июля;
  • Все предметы. Дата экзаменов — 2 июля. Результаты — 8 июля. Официальная публикация — 10 июля;
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Где девятиклассники Свердловской области могут узнать результаты ОГЭ

Результаты Основного государственного экзамена свердловские школьники смогут узнать на сайте Центра оценки качеств образования Свердловской области по этой ссылке. Для получения информации школьнику потребуется ввести паспортные данные.

Кроме того, вся информация о результатах ученика поступает в школу. Учебное заведение должно ознакомить девятиклассника с оценками. За результатами можно обратиться к завучу или классному руководителю.

Ранее стало известно, что в Свердловской области следить за выпускниками на ЕГЭ будет искусственный интеллект.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Школьники#Образование#Результаты#Экзамены#Екатеринбург#ОГЭ
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