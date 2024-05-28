ОГЭ-2024 в Свердловской области: когда и где смотреть результаты экзаменов

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Published Сегодня, 09:50
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На обработку результатов Основного государственного экзамена дается 10 суток. Это максимальный срок для проверки работ, однако результаты на региональном портале Центра оценки качества образования могут появиться чуть позднее. Ученики девятых классов свердловских школ смогут узнать свои баллы в следующие сроки (по данным Федерального центра тестирования):
Основной период сдачи ОГЭ
Резервные дни основного периода ОГЭ
Результаты Основного государственного экзамена свердловские школьники смогут узнать на сайте Центра оценки качеств образования Свердловской области по этой ссылке. Для получения информации школьнику потребуется ввести паспортные данные.
Кроме того, вся информация о результатах ученика поступает в школу. Учебное заведение должно ознакомить девятиклассника с оценками. За результатами можно обратиться к завучу или классному руководителю.
Ранее стало известно, что в Свердловской области следить за выпускниками на ЕГЭ будет искусственный интеллект.