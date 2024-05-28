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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:07

Охранник в Екатеринбурге получил семь лет тюрьмы за убийство коллеги ведром

Охранник в Екатеринбурге получил семь лет тюрьмы за убийство коллеги ведром

28 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
Суд приговорил охранника в Екатеринбурге к семи годам тюремного заключения за убийство своего коллеги в школе.

Мужчины вместе употребляли алкоголь. Между ними начался конфликт, во время которого один из охранников набросился на коллегу и стал избивать его руками и ногами. Также он ударил его ведром и стеклянной бутылкой, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате нанесенных травм потерпевший скончался в больнице. Ему были диагностированы перелом ребер и серьезная черепно-мозговая травма. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

После завершения следствия материалы были переданы в суд. Подсудимому вынесли приговор в виде тюремного заключения на семь лет.

Напомним, избиение, закончившееся смертью пострадавшего, произошло ночью 1 декабря 2023 года.

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