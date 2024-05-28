Охранник в Екатеринбурге получил семь лет тюрьмы за убийство коллеги ведром

Мужчины вместе употребляли алкоголь. Между ними начался конфликт, во время которого один из охранников набросился на коллегу и стал избивать его руками и ногами. Также он ударил его ведром и стеклянной бутылкой, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.