Опекуну 6-летнего Далера из Екатеринбурга предложили сделку со следствием

Posted Сегодня, 14:00
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Сейчас она раздумывает, соглашаться ли, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Дело в том, что, если она согласится на сделку, то ей нужно будет признать вину в совершении убийства. А по сей день она ее отрицала, признаваясь лишь частично в том, что била ребенка и получала на него выплаты, когда он был уже мертв.
В СИЗО Вероника Наумова находится 11 месяцев. За это время она похудела на 45 кг.
Напомним, что опекун заявила в полицию, что Далер пропал, однако вскоре его тело нашли в сумке у нее в гараже. После этого начались разбирательства.