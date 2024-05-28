Почти 300 бесправных водителей ездили по Екатеринбургу

Известно, что 251 водитель ездил без прав, 99 автомобилистов ехали на неисправных машинах, 103 не пользовались ремнями, а 33 ездили через перекрестки с нарушением ПДД. Отмечается, что рейды для водителей такси продлятся до 31 мая.