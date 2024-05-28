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Почти 300 бесправных водителей ездили по Екатеринбургу

Почти 300 бесправных водителей ездили по Екатеринбургу

28 мая 2024, 06:11
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошла профилактическая акция, в рамках которой инспекторы поймали 944 нарушителя ПДД. Мероприятия состоялись с 11 по 27 мая.

Акция называлась «Нелегальный перевозчик. Такси», отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Известно, что 251 водитель ездил без прав, 99 автомобилистов ехали на неисправных машинах, 103 не пользовались ремнями, а 33 ездили через перекрестки с нарушением ПДД. Отмечается, что рейды для водителей такси продлятся до 31 мая.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, что недавно 40 грубых нарушений было пресечено в ГИБДД Нижнего Тагила за выходные. Это пьяные автомобилисты и те, кто ездил без водительского удостоверения.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Инспекторы#Такси#ПДД#Водители#Нарушение ПДД#Мероприятия#Екатеринбург#Без прав#Перекрестки#Ремни безопасности
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