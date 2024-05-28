Подарок с небес: три самых крутых выигрыша в лотерею в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Рекордный для Свердловской области выигрыш в лотерею — 500 миллионов рублей. Его обладателями в 2019 году стали супруги из Свердловской области Николай и Оксана Мирошниченко.
Все произошло совершенно случайно, рассказали муж и жена на традиционном интервью победителей для компании «Столото». У них с лета лежал выигрышный билетик. И вот перед Новым годом Оксана решила зайти в лотерейный киоск за своими деньгами. Однако вместо этого решила купить еще один, на удачу.
Розыгрыш состоялся 1 января, однако супруги его не смотрели, а о лотерее вспомнили только 5-го числа. Проверял билет Николай. Сначала — онлайн на сайте, однако все никак не мог поверить в сумму, которую показывал сервис. Тогда он решил пересмотреть тираж в записи и аккуратно выписывал выпадающие цифры. Но даже после этого он все никак не мог поверить в такое невероятное везение. Окончательно ситуацию прояснил звонок в лотерейный центр «Столото», где подтвердили и факт выигрыша, и точную сумму.
Супруги Мирошниченко признались, что первым делом после получения выигрыша они распрощаются с ипотекой и помогут родственникам, а затем задумаются о путешествиях и благотворительности.
73-летняя пенсионерка из Свердловской области Нина М. в 2023 году выиграла в «Спортлото 4 из 20» 300 миллионов 453 тысячи 415 рублей. В розыгрышах «Спортлото» женщина участвовала с 1970 года, то есть момента основания лотереи. А в судьбоносный тираж купила сразу два билета. И крайне удивилась, что оба оказались выигрышными. И если в 15 тысяч рублей можно поверить, то в запредельные 300 миллионов верилось с трудом.
Однако, как вспоминает пенсионерка, у нее была предчувствие, что небеса готовят ей подарок: незадолго до этих событий она услышала астрологический прогноз, в котором Тельцам посулили неожиданную и крупную прибыль.
Я запомнила тот прогноз. Всегда верила в лотереи, даже звезды мне сулили победу. В это сложное время деньги появились, как нельзя кстати. Теперь все материальные хлопоты отойдут на второй план. Я благодарна судьбе за такой подарок к 73-летию, — поделилась женщина в интервью «Столото».
А еще она рассказала, что все лотерейные билеты хранила в особом кошельке, рядом с иконкой любимой Матроны Московской.
Нина М. откровенно призналась, что пока не знает, как тратить нежданно свалившееся на голову богатство. Скорее всего, первые покупки будут связаны со здоровьем, также нужно помочь сыну. А еще путешествия. Свердловчанка рассказала, что по молодости объехала полмира, и теперь готова снова отправиться в длительное турне.
Свердловчанка Анастасия Кульмаханова в 2020 году выиграла 50 млн 742 тысячи 143 рубля. Счастливый билетик девушка купила не сама — его подарил любимый дедушка, который увлекался лотереями. На протяжении 20 лет мужчина регулярно покупал билеты и смотрел по телевизору розыгрыши. Иногда он просил внучку проверить результаты того или иного тиража.
Однажды он позвал Анастасию в гости и попросил проверить билетик по интернету. От увиденного оба буквально онемели.
Я знал, что когда-нибудь мы победим по-крупному, и дождался! - произнес дедушка.
На протяжении целой недели Анастасия с дедушкой скрывали от остальной части семьи новость: ждали выходных, чтобы собрать всех вместе и объявить лично, а не по телефону. Девушка признается, что эта неделя стала для нее настоящим испытанием: эмоции так и рвались наружу.
Родственники были в шоке от услышанных новостей. В итоге дружная семья решила разделить выигрыш поровну, чтобы у каждого был шанс изменить жизнь к лучшему. Сама Анастасия, которая работала дежурной на железнодорожной станции, призналась в интервью «Столото», что обожает путешествовать и планирует посетить многие страны мира.
А еще все герои статьи признались, что верят в свою удачу и в то, что крупные выигрыши и победы еще обязательно произойдут в их жизни.