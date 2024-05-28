Подарок с небес: три самых крутых выигрыша в лотерею в Свердловской области

Розыгрыш состоялся 1 января, однако супруги его не смотрели, а о лотерее вспомнили только 5-го числа. Проверял билет Николай. Сначала — онлайн на сайте, однако все никак не мог поверить в сумму, которую показывал сервис. Тогда он решил пересмотреть тираж в записи и аккуратно выписывал выпадающие цифры. Но даже после этого он все никак не мог поверить в такое невероятное везение. Окончательно ситуацию прояснил звонок в лотерейный центр «Столото», где подтвердили и факт выигрыша, и точную сумму.