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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Пожарные спасли жизнь человеку в деревне Березовка Свердловской области

Пожарные спасли жизнь человеку в деревне Березовка Свердловской области

28 мая 2024, 13:38
Фото: МЧС Свердловской области
В деревне Березовка в Свердловской области локализован крупный пожар. Ранее очевидцы сообщали, что на месте работало очень много спасателей, и что успело выгореть десять домов.

Спасателям стало известно о возгорании в 14:53. В МЧС подтвердили, что сгорело 10 домов. Площадь возгорания составила 1500 кв. м. Пожарные спасли жизнь одному человеку.

Пламя тушат 27 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Вокруг зоны пожара провели опашку. В 17:45 пламя локализовали. Отмечается, что на место прибыли спасатели группировки МЧС России для скорейшей локализации.

Ранее очевидцы предполагали, что пожар случился из-за короткого замыкания. Якобы после этого пламя перебросилось на соседние жилые сооружения.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Огнеборцы#18+#Екатеринбург#МЧС
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