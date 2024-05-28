Пожарные спасли жизнь человеку в деревне Березовка Свердловской области

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Спасателям стало известно о возгорании в 14:53. В МЧС подтвердили, что сгорело 10 домов. Площадь возгорания составила 1500 кв. м. Пожарные спасли жизнь одному человеку.
Пламя тушат 27 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Вокруг зоны пожара провели опашку. В 17:45 пламя локализовали. Отмечается, что на место прибыли спасатели группировки МЧС России для скорейшей локализации.
Ранее очевидцы предполагали, что пожар случился из-за короткого замыкания. Якобы после этого пламя перебросилось на соседние жилые сооружения.