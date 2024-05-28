Причину дефицита учителей назвали в Екатеринбурге

Крюкова уверена, что повышение зарплат не поможет решить проблему. Молодежь, по мнению руководителя, не готова трудиться на перспективу, чтобы получить результат через несколько лет. Она предпочитает быстрый результат, сказала Крюкова в эфире «ОТВ-Екатеринбург».