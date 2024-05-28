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Updated Сегодня, 12:42

В Екатеринбурге не хватает учителей из-за смены приоритетов молодежи

Причину дефицита учителей назвали в Екатеринбурге

28 мая 2024, 12:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге не хватает учителей из-за смены приоритетов молодежи

Причину дефицита учителей в школах в Екатеринбурге назвала директор Дома учителя Алена Крюкова. Она считает, что у молодежи другие приоритеты.

Крюкова уверена, что повышение зарплат не поможет решить проблему. Молодежь, по мнению руководителя, не готова трудиться на перспективу, чтобы получить результат через несколько лет. Она предпочитает быстрый результат, сказала Крюкова в эфире «ОТВ-Екатеринбург».

Новое поколение, по словам руководителя, родилось во времена Человека-паука и Бэтмена. И теперь молодым людям не так интересно заниматься решением скурпулезных задач, которых требует школа. Им интереснее что-то более глобальное.

При этом в школах Екатеринбурга не хватает учителей математики, иностранного языка и других. Не менее сложная ситуация и с педагогами начальных классов.

Ранее замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева назвала виновных в непопулярности профессии учителя.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Учитель#Профессия#Молодежь#Дефицит#Екатеринбург
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