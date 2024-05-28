Причину дефицита учителей назвали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Крюкова уверена, что повышение зарплат не поможет решить проблему. Молодежь, по мнению руководителя, не готова трудиться на перспективу, чтобы получить результат через несколько лет. Она предпочитает быстрый результат, сказала Крюкова в эфире «ОТВ-Екатеринбург».
Новое поколение, по словам руководителя, родилось во времена Человека-паука и Бэтмена. И теперь молодым людям не так интересно заниматься решением скурпулезных задач, которых требует школа. Им интереснее что-то более глобальное.
При этом в школах Екатеринбурга не хватает учителей математики, иностранного языка и других. Не менее сложная ситуация и с педагогами начальных классов.
Ранее замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева назвала виновных в непопулярности профессии учителя.