Признание в коррупции, стрельба по детям, мировой рекорд тагильчанина, лось и суды

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Published Сегодня, 17:37
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Updated Сегодня, 17:39
Ранее задержанный по подозрению в коррупции начальник РЭО ГИБДД «Нижнетагильское» Андрей Торощин признался, что брал взятки. Следователи установили как минимум один эпизод, когда подозреваемый выдал водительские права учащемуся автошколы, который не сдавал экзамены. Также он может быть причастен к подтасовке результатов аттестации по теории и практике вождения.
В Невьянске воспитанник детского сада закошмарил детей в своем районе. Достается от агрессивного ребенка не только сверстникам, но и ребятам постарше. Так, двое второклассников пожаловались, что мальчик стрелял в них из игрушечного ружья. Пульки попали в висок. В полицию родители обращаться не стали.
Мировой рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин. Отжимался тагильчанин не просто на ладонях, а на тыльной стороне вывернутых кистей. За одну минуту он отжался 60 раз, побив свой прошлый рекорд в 46 раз и мировой рекорд в 49 раз. Останавливаться на этом Фанис не собирается и намерен взять в этом году еще несколько крутых вершин.
По центру Невьянска 27 мая бегал лось. Животное металось из стороны в сторону и проломило забор. Жители предположили, что это детеныш, который случайно забрел в черту города. Люди переживали за зверя и позвонили в службу 112. В итоге гостя выпроводил из города патруль ДПС — инспекторы увели сохатого по трассе в сторону Нижнего Тагила.
TagilCity.ru проанализировал крупные арбитражные дела, которые рассматривались в судах Свердловской области в апреле. Среди них — дела о банкротстве, о долге в 38 млн рублей одной из управляющих компаний региона и спор сельхохпроизводителей из-за 200 млн рублей. Кроме того, завод из Каменска-Уральского судится с Уралвагонзаводом из-за договора по поставкам.