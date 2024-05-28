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Признание в коррупции, стрельба по детям, мировой рекорд тагильчанина, лось и суды

Признание в коррупции, стрельба по детям, мировой рекорд тагильчанина, лось и суды

28 мая 2024, 17:37
Фото: Изображение Midjourney
Руководитель тагильского РЭО ГИБДД сознался в коррупции. Дошкольник палил по людям. Тагильчанин наотжимался на мировой рекорд. По Невьянску бегал лось. TagilCity.ru проанализировал самые интересные судебные дела региона за апрель. Итоги Тагила и области за 28 мая — в нашем обзоре.

Ранее задержанный по подозрению в коррупции начальник РЭО ГИБДД «Нижнетагильское» Андрей Торощин признался, что брал взятки. Следователи установили как минимум один эпизод, когда подозреваемый выдал водительские права учащемуся автошколы, который не сдавал экзамены. Также он может быть причастен к подтасовке результатов аттестации по теории и практике вождения.

Начальник РЭО ГИБДД «Нижнетагильское» сознался в коррупции
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В Невьянске воспитанник детского сада закошмарил детей в своем районе. Достается от агрессивного ребенка не только сверстникам, но и ребятам постарше. Так, двое второклассников пожаловались, что мальчик стрелял в них из игрушечного ружья. Пульки попали в висок. В полицию родители обращаться не стали.

«На виске остался след»: детсадовец с игрушечным оружием стрелял по детям в Невьянске
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Мировой рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин. Отжимался тагильчанин не просто на ладонях, а на тыльной стороне вывернутых кистей. За одну минуту он отжался 60 раз, побив свой прошлый рекорд в 46 раз и мировой рекорд в 49 раз. Останавливаться на этом Фанис не собирается и намерен взять в этом году еще несколько крутых вершин.

Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд
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По центру Невьянска 27 мая бегал лось. Животное металось из стороны в сторону и проломило забор. Жители предположили, что это детеныш, который случайно забрел в черту города. Люди переживали за зверя и позвонили в службу 112. В итоге гостя выпроводил из города патруль ДПС — инспекторы увели сохатого по трассе в сторону Нижнего Тагила.

«Жалко его очень!»: испуганный лось бегал по центру Невьянска
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TagilCity.ru проанализировал крупные арбитражные дела, которые рассматривались в судах Свердловской области в апреле. Среди них — дела о банкротстве, о долге в 38 млн рублей одной из управляющих компаний региона и спор сельхохпроизводителей из-за 200 млн рублей. Кроме того, завод из Каменска-Уральского судится с Уралвагонзаводом из-за договора по поставкам.

Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля
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