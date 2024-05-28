Признание в коррупции, стрельба по детям, мировой рекорд тагильчанина, лось и суды

Мировой рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин. Отжимался тагильчанин не просто на ладонях, а на тыльной стороне вывернутых кистей. За одну минуту он отжался 60 раз, побив свой прошлый рекорд в 46 раз и мировой рекорд в 49 раз. Останавливаться на этом Фанис не собирается и намерен взять в этом году еще несколько крутых вершин.