Разместить людей: свердловский губернатор Куйвашев взял на контроль пожар в Березовке

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Жителей необходимо направить в пункты временного размещения и оказать им помощь, заявил Евгений Куйвашев после пожара в Артинском ГО, где без крова остались несколько семей.
Пожарные тем временем продолжают бороться с огнем в Березовке. По последним данным, им удалось локализовать пожар, вокруг опасной зоны спасатели провели опашку. К тушению привлечены сотрудники Уральской авиабазы. На земле с пламенем борются 27 человек и 12 машин спецтехники.
Напомним, что в пожар, который начался около 15:00, быстро охватил площадь в 1500 кв. м. Сгорели 10 частных домов и хозпостройки. Сумма ущерба уточняется.
Ранее стало известно, что пожарные спасли жизнь человеку при тушении огня в Березовке.