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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:55

Пострадавшим от пожара в Артинском ГО людям помогут по поручению губернатора

Разместить людей: свердловский губернатор Куйвашев взял на контроль пожар в Березовке

28 мая 2024, 15:53
Фото: департамент информполитики

Пострадавшим от пожара в Артинском ГО людям помогут по поручению губернатора

Губернатор Свердловской области после пожара в Березовке Артинского района поручил разместить погорельцев и оценить ущерб.

Жителей необходимо направить в пункты временного размещения и оказать им помощь, заявил Евгений Куйвашев после пожара в Артинском ГО, где без крова остались несколько семей.

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Пожарные тем временем продолжают бороться с огнем в Березовке. По последним данным, им удалось локализовать пожар, вокруг опасной зоны спасатели провели опашку. К тушению привлечены сотрудники Уральской авиабазы. На земле с пламенем борются 27 человек и 12 машин спецтехники.

Фото: департамент информполитики

Напомним, что в пожар, который начался около 15:00, быстро охватил площадь в 1500 кв. м. Сгорели 10 частных домов и хозпостройки. Сумма ущерба уточняется.

Ранее стало известно, что пожарные спасли жизнь человеку при тушении огня в Березовке.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Губернатор#Поручение#Артинский район#Арти#18+#Екатеринбург
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