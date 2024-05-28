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Мэр Тагила Пинаев пообещал доделать стадион школы №44 к новому учебному году

Ремонт стадиона у школы №44 в Нижнем Тагиле завершится к новому учебному году

28 мая 2024, 15:17
Фото: 1MI

Мэр Тагила Пинаев пообещал доделать стадион школы №44 к новому учебному году

На стадионе тагильской школы №44 продолжаются масштабные строительные работы.

Рабочие уже приступили к формированию футбольного поля. Его площадь составит 1300 кв. м., сообщил мэр Владислав Пинаев.

На данном этапе уже снят слой почвы и уложен геотекстиль. На следующем этапе поле будет засыпано щебнем. Поле будет оснащено дренажной системой, также здесь появится новая система освещения.

Работы завершатся к 1 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что контракт на ремонт спортплощадки у школы № 44 выиграл подрядчик из Удмуртии.

3 школы и спортплощадка: в Нижнем Тагиле продолжается модернизация учебных заведений
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