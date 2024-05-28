Ремонт стадиона у школы №44 в Нижнем Тагиле завершится к новому учебному году

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Рабочие уже приступили к формированию футбольного поля. Его площадь составит 1300 кв. м., сообщил мэр Владислав Пинаев.
На данном этапе уже снят слой почвы и уложен геотекстиль. На следующем этапе поле будет засыпано щебнем. Поле будет оснащено дренажной системой, также здесь появится новая система освещения.
Работы завершатся к 1 сентября 2024 года.
Ранее стало известно, что контракт на ремонт спортплощадки у школы № 44 выиграл подрядчик из Удмуртии.