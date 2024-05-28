Роспотребнадзор сообщил об отсутствии жалоб жителей Екатеринбурга на «Жизньмарт»

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В организацию не поступало сведений о случаях облизывания вышеуказанного товара в сети супермаркетов, рассказали в пресс-службе ведомства изданию «РИА Новости».
Санитарные врачи напомнили о том, что яйца следует подвергать термообработке, чтобы не было распространения кишечных инфекций.
Напомним, владелец торговой сети «Жизньмарт» Иван Зайченко рассказал, что некоторые горожане облизывают данную продукцию, чтобы заболеть и получить миллион от сети в качестве возмещения ущерба.