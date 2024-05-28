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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии жалоб жителей Екатеринбурга на «Жизньмарт»

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии жалоб жителей Екатеринбурга на «Жизньмарт»

28 мая 2024, 08:35
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре сообщили, что у них не было информации о жителях Екатеринбурга, которые облизывают куриные яйца в «Жизньмарте» рада выплат миллиона рублей.

В организацию не поступало сведений о случаях облизывания вышеуказанного товара в сети супермаркетов, рассказали в пресс-службе ведомства изданию «РИА Новости».

Санитарные врачи напомнили о том, что яйца следует подвергать термообработке, чтобы не было распространения кишечных инфекций.

Напомним, владелец торговой сети «Жизньмарт» Иван Зайченко рассказал, что некоторые горожане облизывают данную продукцию, чтобы заболеть и получить миллион от сети в качестве возмещения ущерба.

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#Елизавета Зиборова#Здоровье#Компенсация#Роспотребнадзор#ЧП#Кишечные инфекции#Отравление#Торговая сеть#Екатеринбург#Инцидент#Куриные яйца#Жизньмарт
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