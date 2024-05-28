Сбой в СДЭК: причины и последствия для свердловчан

Руководство сервиса никак не объяснило причину произошедшего 26 мая сбоя, заявив лишь о «некоторых технических проблемах». На сегодняшний день есть две основные версии. Некоторые эксперты полагают, что нарушение работы может быть связано с серьезной внутренней ошибкой сервера компании. По второй версии, причиной могла стать хакерская атака. В частности, ответственность за сбой в СДЭК взяла на себя международная группировка хакеров Head Mare, которая заявила, что использовала особый вирус-шифровальщик. В качестве доказательства киберпреступники опубликовали на своем ресурсе алгоритмы взлома и передали горячий привет российской IT-компании Bi.Zone, которая является консультантом СДЭК по цифровой безопасности. Однако официального подтверждения этому нет.