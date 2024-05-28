Сбой в СДЭК: причины и последствия для свердловчан

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Published Сегодня, 12:00
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Руководство сервиса никак не объяснило причину произошедшего 26 мая сбоя, заявив лишь о «некоторых технических проблемах». На сегодняшний день есть две основные версии. Некоторые эксперты полагают, что нарушение работы может быть связано с серьезной внутренней ошибкой сервера компании. По второй версии, причиной могла стать хакерская атака. В частности, ответственность за сбой в СДЭК взяла на себя международная группировка хакеров Head Mare, которая заявила, что использовала особый вирус-шифровальщик. В качестве доказательства киберпреступники опубликовали на своем ресурсе алгоритмы взлома и передали горячий привет российской IT-компании Bi.Zone, которая является консультантом СДЭК по цифровой безопасности. Однако официального подтверждения этому нет.
Число клиентов СДЭК составляет около 9,3 млн человек. В общей сложности у компании работает более 8,6 тысячи пунктов выдачи и постаматов по всей России, поэтому сбой в работе сервиса отразился на жизни людей практически во всех российских регионах. Из-за неработающего сайта и приложения СДЭК люди не могли отслеживать свои отправления, а в пунктах выдачи образовались длинные очереди. На компанию обрушилась волна критики со стороны недовольных клиентов. Эксперты уже пророчат СДЭК долгосрочные репутационные и финансовые потери, так как клиентам придется выплачивать компенсации.
Компания еще 26 мая принесла извинения клиентам и пообещала восстановить работу сервиса 27 мая. Однако проблема в итоге не была решена даже сутки спустя, 28 мая. Официальный сайт сервиса по-прежнему извещает о «техническом сбое». Теперь руководство компании обещает наладить работу не позднее 29 мая: как заявил в комментарии СМИ директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен, к этому сроку должны заработать пункты выдачи заказов и «Служба доставки экспресс-курьер».
Он также заявил, что о причинах возникновения технического сбоя можно будет говорить только после полного восстановления обслуживания клиентов и проведения внутреннего разбирательства.