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Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд

Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд

28 мая 2024, 09:02
Фото: со страницы Фаниса Хайруллина
Спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин установил мировой рекорд. Он совершил наибольшее количество отжиманий на тыльной стороне ладони вывернутых кистей рук за 1 минуту.

Фанис отжался 60 раз. Ранее он отжимался 46 раз, после данный рекорд был побит другим спортсменом, который отжался 49 раз.

Я решил показать свой максимум и результат меня порадовал. В этом году планирую установить ещё несколько рекордов, как российских, так и мировых, — рассказал Фанис.

Атлет отметил, что повторять его рекорд без подготовки он не рекомендует, так как это может привести к травме.

Ранее спортсмен команды «Стойкие» из Нижнего Тагила побил рекорд России. Александр Грипенко дольше всех провисел на одной руке без отрыва рук от перекладины в России.

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