Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Фанис отжался 60 раз. Ранее он отжимался 46 раз, после данный рекорд был побит другим спортсменом, который отжался 49 раз.
Я решил показать свой максимум и результат меня порадовал. В этом году планирую установить ещё несколько рекордов, как российских, так и мировых, — рассказал Фанис.
Атлет отметил, что повторять его рекорд без подготовки он не рекомендует, так как это может привести к травме.
Ранее спортсмен команды «Стойкие» из Нижнего Тагила побил рекорд России. Александр Грипенко дольше всех провисел на одной руке без отрыва рук от перекладины в России.