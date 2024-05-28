Свердловская область стала первым регионом УрФО по продажам алкоголя

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Больше всего в Свердловской области продается ликероводочная продукция — количество ее продаж составляет 37%. Продажа винных напитков — 26%. Также было продано 8% шампанского, 5% коньяка и 24% другого алкоголя, пишет Ура.ру.
Отчет о реализации алкоголя подписал замглавы области Алексей Шмыков. Документ был направлен спикеру Заксо Людмиле Бабушкиной.
Известно, что в Свердловской области производятся сидр, пиво, пуаре и медовуха. В 2023 году для продажи алкоголя было выдано более 1600 лицензий.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге был выявлен поддельный алкоголь, который продавался в киоске, расположенном около школы.