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Свердловская область стала первым регионом УрФО по продажам алкоголя

Свердловская область стала первым регионом УрФО по продажам алкоголя

28 мая 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область оказалась на первом месте среди других регионов УрФО по реализации алкогольных напитков в 2023 году.

Больше всего в Свердловской области продается ликероводочная продукция — количество ее продаж составляет 37%. Продажа винных напитков — 26%. Также было продано 8% шампанского, 5% коньяка и 24% другого алкоголя, пишет Ура.ру.

Отчет о реализации алкоголя подписал замглавы области Алексей Шмыков. Документ был направлен спикеру Заксо Людмиле Бабушкиной.

Известно, что в Свердловской области производятся сидр, пиво, пуаре и медовуха. В 2023 году для продажи алкоголя было выдано более 1600 лицензий.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге был выявлен поддельный алкоголь, который продавался в киоске, расположенном около школы.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Свердловская область#Алкоголь#Статистика#Отчет#Продажи#Розничная торговля#18+#Екатеринбург#Торговая точка#УРФО#Лицензии
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