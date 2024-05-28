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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Третью неделю в Нижнем Тагиле ищут 30-летнего мужчину

Третью неделю в Нижнем Тагиле ищут 30-летнего мужчину

28 мая 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
30-летний гражданин бесследно исчез в Нижнем Тагиле. Его разыскивают с 10 мая.

Зовут пропавшего Максим Попов, рассказали волонтеры «Лиза Алерт». Рост мужчины 175 см, у него нормальное телосложение, темные глаза и волосы. Добровольцы предполагают, что он мог перебраться в другой город.

Фото: «Лиза Алерт»

Во время пропажи на нем была надета камуфляжная олимпийка, рубашка и штаны (синяя и серые), а также спортивная обувь. Максима ищут как правоохранители, так и добровольцы.

Недавно в Екатеринбурге исчез 13-летний подросток. О нем ничего неизвестно с 21 мая.

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