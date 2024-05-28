Третью неделю в Нижнем Тагиле ищут 30-летнего мужчину

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Зовут пропавшего Максим Попов, рассказали волонтеры «Лиза Алерт». Рост мужчины 175 см, у него нормальное телосложение, темные глаза и волосы. Добровольцы предполагают, что он мог перебраться в другой город.
Во время пропажи на нем была надета камуфляжная олимпийка, рубашка и штаны (синяя и серые), а также спортивная обувь. Максима ищут как правоохранители, так и добровольцы.
Недавно в Екатеринбурге исчез 13-летний подросток. О нем ничего неизвестно с 21 мая.