Ученые: неврологические заболевания могут вызвать микроорганизмы в мозге

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Ранее считалось, что мозг является стерильным органом, защищенным от вредных агентов. Однако новые исследования показали, что мозг содержит различные бактерии и грибки, особенно в большем количестве у людей, страдающих Альцгеймером, пишет 360.ru.
Однако ученым пока не удалось выяснить точный механизм, по которому микроорганизмы попадают в мозг. Некоторые предположения связывают этот процесс с наличием кариеса или гингивита.
Изучение этого микробиома мозга может помочь в разработке новых способов лечения и профилактики неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.