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Ученые: неврологические заболевания могут вызвать микроорганизмы в мозге

28 мая 2024, 07:46
По данным исследования ученых из Эдинбургского университета, микроорганизмы, населяющие головной мозг человека, могут вызывать неврологические заболевания, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее считалось, что мозг является стерильным органом, защищенным от вредных агентов. Однако новые исследования показали, что мозг содержит различные бактерии и грибки, особенно в большем количестве у людей, страдающих Альцгеймером, пишет 360.ru.

Однако ученым пока не удалось выяснить точный механизм, по которому микроорганизмы попадают в мозг. Некоторые предположения связывают этот процесс с наличием кариеса или гингивита.

Изучение этого микробиома мозга может помочь в разработке новых способов лечения и профилактики неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

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