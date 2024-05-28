Ученые приступили к исследованиям странного поведения магнитосферы Земли

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Почему ученые выделили ее из всех своих находок, выяснило издание newia.
Все началось с того, что астрофизики США выявили в магнитной сфере нашей планеты подозрительное явление: признаки магнитной бури, обнаруженные на фоне отсутствия какой бы то ни было магнитной бури.
Объяснить эту находку можно тем, что в магнитном поле Земли имеется хвост, который представляет собой результат давления солнечного ветра на планету. Внутри этого хвоста обычно формируются магнитные бури. Этот хвост много лет изучает научное сообщество США. Потоки энергии и тепла в данном участке магнитного поля периодически сливаются между собой, создавая источник сильной ионизации, провоцирующей в том числе полярные сияния. Подобные процессы носят название «суббури».
После регистрации в атмосфере признаков суббури без наличия самой суббури исследователи приступили к поискам связи между пересоединениями потоков и происходящим.
Другая аномалия, которая насторожила ученых, отмечена ослаблением магнитной напряженности в ряде участков магнитосферы Земли. Такая аномалия не представляет значимого вреда для людей на данном этапе, но потенциально опасна для работы спутников, поскольку из-за ослабления защиты от космического излучения аппараты могут подвергнуться повреждениям.
По информации ученых, сегодня у человечества появилась возможность наблюдения за сменой магнитных полюсов Земли. С другой стороны, отдельные специалисты уверяют, что схожая аномалия происходила в южной части Атлантики 10 миллионов лет назад. Иными словами, такие процессы не обязательно объяснять сменой земных полюсов.
В то же время стоит учесть, что 41 тысячу лет назад магнитное поле планеты до такой степени ослабло, что сделало нашу Землю уязвимой для вредоносных космических лучей. Серьезное ослабление защиты, подчеркивают эксперты, может вызвать коллапс энергетической системы во всем мире.