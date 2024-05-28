Ученые приступили к исследованиям странного поведения магнитосферы Земли

Объяснить эту находку можно тем, что в магнитном поле Земли имеется хвост, который представляет собой результат давления солнечного ветра на планету. Внутри этого хвоста обычно формируются магнитные бури. Этот хвост много лет изучает научное сообщество США. Потоки энергии и тепла в данном участке магнитного поля периодически сливаются между собой, создавая источник сильной ионизации, провоцирующей в том числе полярные сияния. Подобные процессы носят название «суббури».