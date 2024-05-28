Уральские актеры снимаются в сериале про семью для федерального канала

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Известно, что семья живет на два города — Москва и Екатеринбург. В съемках задействованы уральские артисты Ирина Иваней и Константин Юшкевич, а также ряд других медийных личностей.
Сериал под названием «Ткачевы на связи» будет чем-то похож на «Счастливы вместе». В эфир он выйдет 10 июня, поделились работники ТНТ.
По сюжету, девушка Наталья мечтает стать архитектором. Поэтому она переехала из Екатеринбурга в Москву. Ее мама и папа остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и перебралась с супругом в уральский город Ирбит.
Напомним, что недавно екатеринбурженка снялась в сериале про цирк, где ей очень полюбилось одно дикое животное.