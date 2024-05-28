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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

Уральские актеры снимаются в сериале про семью для федерального канала

Уральские актеры снимаются в сериале про семью для федерального канала

28 мая 2024, 06:36
Фото: Телеканал ТНТ
Уральские актеры снимаются в сериале про семью из Екатеринбурга. Он выйдет в эфир на федерального телевидения.

Известно, что семья живет на два города — Москва и Екатеринбург. В съемках задействованы уральские артисты Ирина Иваней и Константин Юшкевич, а также ряд других медийных личностей.

Сериал под названием «Ткачевы на связи» будет чем-то похож на «Счастливы вместе». В эфир он выйдет 10 июня, поделились работники ТНТ.

По сюжету, девушка Наталья мечтает стать архитектором. Поэтому она переехала из Екатеринбурга в Москву. Ее мама и папа остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и перебралась с супругом в уральский город Ирбит.

Напомним, что недавно екатеринбурженка снялась в сериале про цирк, где ей очень полюбилось одно дикое животное.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свободное время#Свердловская область#Семья#Съемки#Сериал#Екатеринбург#Съемки фильма
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