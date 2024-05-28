Уральские актеры снимаются в сериале про семью для федерального канала

По сюжету, девушка Наталья мечтает стать архитектором. Поэтому она переехала из Екатеринбурга в Москву. Ее мама и папа остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и перебралась с супругом в уральский город Ирбит.