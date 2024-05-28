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В эфире ТВ-передачи показали сюжет о жильцах аварийного общежития в Арамиле

В эфире ТВ-передачи показали сюжет о жильцах аварийного общежития в Арамиле

28 мая 2024, 03:50
Фото: 1 канал, ТВ-шоу «Мужское / Женское»
О том, как живут жители Арамиля в общежитии, которое находится в аварийном состоянии, показали в эфире ТВ-передачи.

По словам жильцов общежития, в доме рушатся потолок и стены, прогнил пол, в подвале фекальный потоп, а также висит электропроводка. Также в феврале 2024 года случился пожар, в котором погибло два человека, пишет Е1.

Жильцы надеются, что их расселят и предоставят им благоустроенное жилье взамен полуразвалившегося общежития.

Также известно, что в декабре 2023 года руководитель Арамильского ГО Марина Мишарина рассказала, что в этом здании запланирован капитальный ремонт, который пройдет в 2024 году.

После того, как выпуск шоу вышел в эфир, к данной ситуации проявил интерес руководитель СКР Александр Бастрыкин. В ведомстве возбудили дело за халатность.

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле жители девятиэтажки рассказали о том, что их дом топит из-за плохого состояния крыши.

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