В эфире ТВ-передачи показали сюжет о жильцах аварийного общежития в Арамиле

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
По словам жильцов общежития, в доме рушатся потолок и стены, прогнил пол, в подвале фекальный потоп, а также висит электропроводка. Также в феврале 2024 года случился пожар, в котором погибло два человека, пишет Е1.
Жильцы надеются, что их расселят и предоставят им благоустроенное жилье взамен полуразвалившегося общежития.
Также известно, что в декабре 2023 года руководитель Арамильского ГО Марина Мишарина рассказала, что в этом здании запланирован капитальный ремонт, который пройдет в 2024 году.
После того, как выпуск шоу вышел в эфир, к данной ситуации проявил интерес руководитель СКР Александр Бастрыкин. В ведомстве возбудили дело за халатность.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле жители девятиэтажки рассказали о том, что их дом топит из-за плохого состояния крыши.