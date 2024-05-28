В Екатеринбурге пара на электросамокате сбила пешеходов и скрылась

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
У одной пострадавшей сломана рука, сообщается в сообществе «Екатеринбург. Главное». Известно, что на самокате ехала пара — молодой человек и девушка. В момент, когда они ехали по пешеходному переходу, то сперва оттолкнули женщину.
После они повернули на переход по Восточной, где сбили с ног девушку. Она попыталась догнать пару, но та успела скрыться. При этом девушка едва бежала из-за травмированной руки.
Отмечается, что виновница аварии и сама упала с самоката, но после случившегося оперативно запрыгнула обратно. Пешеход со сломанной рукой написала заявление в полицию.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге курьер решил немного отдохнуть и остался без самоката.