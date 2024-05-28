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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:43

В Екатеринбурге пара на электросамокате сбила пешеходов и скрылась

В Екатеринбурге пара на электросамокате сбила пешеходов и скрылась

28 мая 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пара самокатчиков сбила сразу двух пешеходов, после этого она поспешила покинуть место аварии. Это случилось 23 мая на пересечении улиц Восточной и Куйбышева.

У одной пострадавшей сломана рука, сообщается в сообществе «Екатеринбург. Главное». Известно, что на самокате ехала пара — молодой человек и девушка. В момент, когда они ехали по пешеходному переходу, то сперва оттолкнули женщину.

После они повернули на переход по Восточной, где сбили с ног девушку. Она попыталась догнать пару, но та успела скрыться. При этом девушка едва бежала из-за травмированной руки.

Отмечается, что виновница аварии и сама упала с самоката, но после случившегося оперативно запрыгнула обратно. Пешеход со сломанной рукой написала заявление в полицию.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге курьер решил немного отдохнуть и остался без самоката.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Свердловская область#Пешеходы#Криминал#18+#Екатеринбург#Самокат#Электросамокат#Авария
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