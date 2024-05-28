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В лицее №110 в Екатеринбурге появился новый директор

В лицее №110 в Екатеринбурге появился новый директор

28 мая 2024, 03:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в лицее №110, где ученики устроили бунт против увольнения прежнего руководителя, назначили нового директора Игоря Сметанина. Он занял эту должность 27 мая 2024 года.

Ранее Сметанин был руководителем школы №59. Он неоднократно получал региональные и всероссийские почетные грамоты, а также в 2009 году он был признан одним из лучших преподавателей страны, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, с прежним руководителем престижного учебного учреждения Ириной Виноградовой было решено не продлевать договор. По какой причине — неизвестно. Ученики и их родители пытались исправить ситуацию и устраивали протесты из-за увольнения Виноградовой.

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