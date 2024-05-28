В лицее №110 в Екатеринбурге появился новый директор

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Ранее Сметанин был руководителем школы №59. Он неоднократно получал региональные и всероссийские почетные грамоты, а также в 2009 году он был признан одним из лучших преподавателей страны, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, с прежним руководителем престижного учебного учреждения Ириной Виноградовой было решено не продлевать договор. По какой причине — неизвестно. Ученики и их родители пытались исправить ситуацию и устраивали протесты из-за увольнения Виноградовой.