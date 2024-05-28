В России ускорилась инфляция для бедных

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Дело в том, что Центробанк, удерживая ключевую ставку на высоком уровне, так и не может справиться с инфляцией. Центр макроэкономического анализа недавно сообщал, что уровень инфляции медленно и «ползуче» увеличивается. Показатель возрос с 7,5% в ноябре 2023 года до 8,1% в мае, пишут журналисты «Новых известий».
Инфляция для пожилых происходит заметно быстрее, чем рост цен для остальных граждан. Все потому, что размер пенсий с прошлого года не успевает за ценами на еду.
Специалист Николай Кульбака сообщил, что инфляция «бьет» по каждому человеку по-разному. Все зависит от достатка конкретного гражданина.
Потребительская инфляция, у каждого человека своя. И здесь речь идет именно об индексе потребительских цен на то, что потребляют самые бедные слои населения. И эта инфляция, видимо, отличается, — добавил экономист.
Доцент кафедры Корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова считает, что во втором полугодии разница в инфляции между богатыми и бедными немного сравняется.
В Росстате утверждают, что в настоящий момент инфляция темпов не сбавляет. А продукты подорожали буквально все. Исключение — только яйца. Однако еще с конца 2023 года именно подорожание яиц вызвало негодование россиян.
Подорожали в последнее время и картофель, лук, морковь, свекла, капуста, макароны. А также колбаса, консервы и хлеб.
Напомним, что недавно цена на лук за неделю взлетела на 14% в Свердловской области.