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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В России ускорилась инфляция для бедных

В России ускорилась инфляция для бедных

28 мая 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Сильнее всего растущая инфляция в стране ударила по пожилому населению. Их доходы уже год растут медленнее, чем цены в магазинах.

Дело в том, что Центробанк, удерживая ключевую ставку на высоком уровне, так и не может справиться с инфляцией. Центр макроэкономического анализа недавно сообщал, что уровень инфляции медленно и «ползуче» увеличивается. Показатель возрос с 7,5% в ноябре 2023 года до 8,1% в мае, пишут журналисты «Новых известий».

Инфляция для пожилых происходит заметно быстрее, чем рост цен для остальных граждан. Все потому, что размер пенсий с прошлого года не успевает за ценами на еду.

Специалист Николай Кульбака сообщил, что инфляция «бьет» по каждому человеку по-разному. Все зависит от достатка конкретного гражданина.

Потребительская инфляция, у каждого человека своя. И здесь речь идет именно об индексе потребительских цен на то, что потребляют самые бедные слои населения. И эта инфляция, видимо, отличается, — добавил экономист.

Доцент кафедры Корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова считает, что во втором полугодии разница в инфляции между богатыми и бедными немного сравняется.

В Росстате утверждают, что в настоящий момент инфляция темпов не сбавляет. А продукты подорожали буквально все. Исключение — только яйца. Однако еще с конца 2023 года именно подорожание яиц вызвало негодование россиян.

Подорожали в последнее время и картофель, лук, морковь, свекла, капуста, макароны. А также колбаса, консервы и хлеб.

Напомним, что недавно цена на лук за неделю взлетела на 14% в Свердловской области.

Свекла вновь подорожала на 6% в Свердловской области
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#Дарья Сорокина#Экономика#Пенсионеры#Продукты#Росстат#Инфляция#Колбаса#Картофель#Яйца#Хлеб#Лук#Екатеринбург#Консервы#Центробанк#Капуста#Морковь
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