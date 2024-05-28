В России ускорилась инфляция для бедных

Дело в том, что Центробанк, удерживая ключевую ставку на высоком уровне, так и не может справиться с инфляцией. Центр макроэкономического анализа недавно сообщал, что уровень инфляции медленно и «ползуче» увеличивается. Показатель возрос с 7,5% в ноябре 2023 года до 8,1% в мае, пишут журналисты «Новых известий».