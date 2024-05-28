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В Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах

В Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах

28 мая 2024, 09:16
Фото: 1MI
Жителей Свердловской области начнут штрафовать за выпас лошадей и коров в местах, не предназначенных для них.

Проблема с выпасом крупных животных стоит остро в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. То, что их пасут в местах, не предназначенных для этого, не нравится местным жителям и представителям власти, рассказала спикер Заксо Людмила Бабушкина.

Размер штрафа для физлиц составляет от 500 до 2000 рублей. Должностные лица в случае нарушения закона должны будут платить от 5 до 10 тысяч рублей, а юрлица — от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, 9 мая 2024 года в Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора провели рейд в Историческом сквере. Было обнаружено несколько точек с катанием на лошадях, несмотря на то, что проводить такие мероприятия в данном сквере запрещено.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Животные#Закон#Штраф#Жалобы#Лошади#Общественные места#Коровы#Екатеринбург#Горожане#Заксобрание
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