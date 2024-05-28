В Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах

Напомним, 9 мая 2024 года в Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора провели рейд в Историческом сквере. Было обнаружено несколько точек с катанием на лошадях, несмотря на то, что проводить такие мероприятия в данном сквере запрещено.