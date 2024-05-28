В Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Проблема с выпасом крупных животных стоит остро в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. То, что их пасут в местах, не предназначенных для этого, не нравится местным жителям и представителям власти, рассказала спикер Заксо Людмила Бабушкина.
Размер штрафа для физлиц составляет от 500 до 2000 рублей. Должностные лица в случае нарушения закона должны будут платить от 5 до 10 тысяч рублей, а юрлица — от 10 до 20 тысяч рублей.
Напомним, 9 мая 2024 года в Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора провели рейд в Историческом сквере. Было обнаружено несколько точек с катанием на лошадях, несмотря на то, что проводить такие мероприятия в данном сквере запрещено.