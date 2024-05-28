В восьми поселках под Нижним Тагилом появились новые контейнерные площадки

Отметим, согласно действующим СанПиН, контейнерная площадка должна иметь твердое водонепроницаемое основание со скатом и защитой от осадков, огороженное с трех сторон. Кроме того, на площадке должно быть предусмотрено отдельное место для накопления крупногабаритных отходов (мебель, большеразмерная и мелкая бытовая техника, сантехника и прочее).