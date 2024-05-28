В восьми поселках под Нижним Тагилом появились новые контейнерные площадки

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Места размещения площадок и количество установленных на ней пластиковых контейнеров выбирались таким образом, чтобы охватить большую часть жителей населенных пунктов. Всего в поселках Висимо-Уткинск, Уралец, Еква, Елизаветинское, Студеный, Захаровка, Чащино и Чауж было смонтировано 15 новых мест для скопления ТКО.
Главное удобство, которым давно пользуются жители городских территорий, — это отсутствие необходимости выбрасывать твердые коммунальные отходы в строго установленном графике. Со своей стороны хотим поблагодарить муниципалитет за качественно проделанную работу. Новые площадки полностью соответствуют современным санитарным нормам. Это делает их удобными в использовании и для экипажей спецтехники, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
По сообщениям Министерства ЖКХ Свердловской области, в Нижнем Тагиле в 2024 году планируют построить 76 контейнерных площадок.
Отметим, согласно действующим СанПиН, контейнерная площадка должна иметь твердое водонепроницаемое основание со скатом и защитой от осадков, огороженное с трех сторон. Кроме того, на площадке должно быть предусмотрено отдельное место для накопления крупногабаритных отходов (мебель, большеразмерная и мелкая бытовая техника, сантехника и прочее).
Для того, чтобы площадки как можно дольше оставались чистыми, жителям необходимо соблюдать простые правила:
Все вопросы, связанные с работой регионального оператора, можно задать по телефону горячей линии 8-800-234-02-43 в любой день с 8:00 до 20:00 часов.
Ранее TagilCity.ru сообщал о 20 современных контейнерах для сбора мусора, которые получил Ивдельский городской округ и о почти трех десятках емкостей для сбора ТКО, появившихся в Горноуральском ГО.