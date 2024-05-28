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Ёква.

В восьми поселках под Нижним Тагилом появились новые контейнерные площадки

28 мая 2024, 08:30
Фото: «Рифей»
Ёква.
Новые контейнерные площадки появились в восьми населенных пунктах под Нижним Тагилом. После такого обновления два поселка — Елизаветинское и Чауж — смогли полностью отказаться от бесконтейнерного способа сбора отходов.

Места размещения площадок и количество установленных на ней пластиковых контейнеров выбирались таким образом, чтобы охватить большую часть жителей населенных пунктов. Всего в поселках Висимо-Уткинск, Уралец, Еква, Елизаветинское, Студеный, Захаровка, Чащино и Чауж было смонтировано 15 новых мест для скопления ТКО.

Главное удобство, которым давно пользуются жители городских территорий, — это отсутствие необходимости выбрасывать твердые коммунальные отходы в строго установленном графике. Со своей стороны хотим поблагодарить муниципалитет за качественно проделанную работу. Новые площадки полностью соответствуют современным санитарным нормам. Это делает их удобными в использовании и для экипажей спецтехники, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

По сообщениям Министерства ЖКХ Свердловской области, в Нижнем Тагиле в 2024 году планируют построить 76 контейнерных площадок.

Фото: «Рифей»

Отметим, согласно действующим СанПиН, контейнерная площадка должна иметь твердое водонепроницаемое основание со скатом и защитой от осадков, огороженное с трех сторон. Кроме того, на площадке должно быть предусмотрено отдельное место для накопления крупногабаритных отходов (мебель, большеразмерная и мелкая бытовая техника, сантехника и прочее).

Бункер для крупногабаритных отходов.Бункер для крупногабаритных отходов.
Бункер для крупногабаритных отходов.
Фото: «Рифей»

Для того, чтобы площадки как можно дольше оставались чистыми, жителям необходимо соблюдать простые правила:

  • ТКО необходимо складывать именно в контейнеры, откуда их сможет выгрузить спецтехника,
  • Крупные отходы помещать только на специализированную площадку или в контейнер-бункер (при наличии),
  • Не захламлять площадку отходами, которые не являются ТКО: отходы от демонтажа строений и отходы обслуживания автомототехники — от шин до остатков ГСМ и ненужных деталей.

Все вопросы, связанные с работой регионального оператора, можно задать по телефону горячей линии 8-800-234-02-43 в любой день с 8:00 до 20:00 часов.

Ранее TagilCity.ru сообщал о 20 современных контейнерах для сбора мусора, которые получил Ивдельский городской округ и о почти трех десятках емкостей для сбора ТКО, появившихся в Горноуральском ГО.

Нижний Тагил — лидер по вводу новых контейнерный площадок в Свердловской области
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Висимо-Уткинск#Уралец#Ограждение#Муниципалитет#Горячая линия#Санитарные нормы#Вывоз мусора#Мусорный контейнер#Спецтехника#Елизаветинское#Рифей#ТКО#Федор Потапов#Контейнерные площадки#Населенные пункты
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