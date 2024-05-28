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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Ведьма из Екатеринбурга со слезами покинула «Битву экстрасенсов»

Ведьма из Екатеринбурга со слезами покинула «Битву экстрасенсов»

28 мая 2024, 13:24
Фото: Скрин с видео канала ТНТ
В «Битве экстрасенсов» больше не участвует ведьма из Екатеринбурга. Тамару Халы выгнали из шоу.

В последнем вышедшем в эфир в выпуске Тамара стала главной претенденткой на вылет совместно с колдуном Александром Саковым. Решать, кто уйдет, предоставили возможность зрителям. За Тамару проголосовало больше людей и она покинула шоу.

Уходя, экстрасенс сказала, что благодарна этому опыту. Также она выразила уважение съемочной группе. Все участники пожелали удачи Тамаре, она растрогалась и заплакала.

Ранее сообщалось, что уральские актеры снимаются в сериале про семью для федерального канала.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Шоу#Съемочная группа#Опыт#ТВ#Вылет#Удача#Екатеринбург#Битва экстрасенсов
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