Ведьма из Екатеринбурга со слезами покинула «Битву экстрасенсов»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В последнем вышедшем в эфир в выпуске Тамара стала главной претенденткой на вылет совместно с колдуном Александром Саковым. Решать, кто уйдет, предоставили возможность зрителям. За Тамару проголосовало больше людей и она покинула шоу.
Уходя, экстрасенс сказала, что благодарна этому опыту. Также она выразила уважение съемочной группе. Все участники пожелали удачи Тамаре, она растрогалась и заплакала.
Ранее сообщалось, что уральские актеры снимаются в сериале про семью для федерального канала.