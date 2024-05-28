Веломаршрут по самым популярным местам Невьянска

Точно никто не знает, но, скорее всего, дело было так: строили башню у реки Нейвы, и при строительстве она дала осадку, начала крениться. Зодчий принял решение достраивать остальную часть конструкции с креном в другую сторону. Таким образом, центр тяжести «поймали» и башня приняла саблевидный изгиб. Ну как не восхититься! Дело-то было в 1721–1725 годах. Изображение башни есть даже на гербе. Да что там, про нее даже сказка есть: «Сказ о Невьянской башне».