Веломаршрут по самым популярным местам Невьянска

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Точно никто не знает, но, скорее всего, дело было так: строили башню у реки Нейвы, и при строительстве она дала осадку, начала крениться. Зодчий принял решение достраивать остальную часть конструкции с креном в другую сторону. Таким образом, центр тяжести «поймали» и башня приняла саблевидный изгиб. Ну как не восхититься! Дело-то было в 1721–1725 годах. Изображение башни есть даже на гербе. Да что там, про нее даже сказка есть: «Сказ о Невьянской башне».
Едем дальше — к дому купца Дождева. Колоритный особняк. Стоит на берегу озера, вид красивый открывается. Внутри дом-музей Невьянской иконописи. Зайдите, не пожалейте времени! Благодать. Теперь, через Дом пионеров, двигаемся к еще одному удивительному месту Невьянска — Золотому ущелью. Необычный пейзаж, сформированный деятельностью человека. Тут добывали золото и как бы «намыли» необычный рельеф. Выглядит захватывающе — почти Марс. Популярное место для фотосессий. Но лучше в сухую погоду. Идеальное время для таких покатушек: с 8:00 до 13:00 / с 16:00 до 20:00.