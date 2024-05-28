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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Веломаршрут по самым популярным местам Невьянска

Веломаршрут по самым популярным местам Невьянска

28 мая 2024, 13:56
Фото: 1MI
Веломаршрут по самым популярным местам Невьянска
Стартуем от наклонной Невьянской башни — символа города! Почти как Пизанская, только та падающая, а наша — наклонная. Представляете, есть такая квалификация у архитекторов.

Точно никто не знает, но, скорее всего, дело было так: строили башню у реки Нейвы, и при строительстве она дала осадку, начала крениться. Зодчий принял решение достраивать остальную часть конструкции с креном в другую сторону. Таким образом, центр тяжести «поймали» и башня приняла саблевидный изгиб. Ну как не восхититься! Дело-то было в 1721–1725 годах. Изображение башни есть даже на гербе. Да что там, про нее даже сказка есть: «Сказ о Невьянской башне».

Фото: 1MI

Едем дальше — к дому купца Дождева. Колоритный особняк. Стоит на берегу озера, вид красивый открывается. Внутри дом-музей Невьянской иконописи. Зайдите, не пожалейте времени! Благодать. Теперь, через Дом пионеров, двигаемся к еще одному удивительному месту Невьянска — Золотому ущелью. Необычный пейзаж, сформированный деятельностью человека. Тут добывали золото и как бы «намыли» необычный рельеф. Выглядит захватывающе — почти Марс. Популярное место для фотосессий. Но лучше в сухую погоду. Идеальное время для таких покатушек: с 8:00 до 13:00 / с 16:00 до 20:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 2,9 км
  • Время: 15 минут в среднем темпе
  • Сложность: приходится много крутить головой — не упадите
Веломаршрут по самым популярным местам Невьянска
Видео: 1MI
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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