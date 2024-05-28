Visa представила новый цифровой продукт — карту на принципе одного нажатия

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Теперь пользователи смогут переключать одну карту между различными методами оплаты, устанавливать параметры и выбирать использование дебетового или кредитного счета, а также оплачивать покупки бонусными баллами, сообщает newkhakasiya.online.
Новая технология позволяет мобильным устройствам выполнять функции кассового аппарата, подтверждать личность при покупках в режиме онлайн, обеспечивать безопасность при добавлении карты в мобильное приложение или кошелек, а также пересылать средства между друзьями и родственниками.
Сервис Visa Payment Passkey, разработанный на основе стандарта Fast Identity Online, предусматривает идентификацию личности и авторизацию онлайн-платежей путем быстрого сканирования лица или отпечатка пальца. Теперь при покупках через интернет не требуется вводить пароль или одноразовый код. Компания постепенно интегрирует Visa Payment Passkey в Click to Pay.
Кроме того, Visa представила услугу «Плати через банк», которая упрощает процесс проведения платежей с одного счета на другой, предоставляя пользователям больше возможностей для выбора способа оплаты.
Стоит отметить, что в течение последних десяти лет компания Visa работает над повышением безопасности платежей. При этом конфиденциальные данные о счетах заменяются токенами.