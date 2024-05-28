tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Visa представила новый цифровой продукт — карту на принципе одного нажатия

Visa представила новый цифровой продукт — карту на принципе одного нажатия

28 мая 2024, 08:53
Фото: 1MI
На Visa Payments Forum в Сан-Франциско состоялась презентация новых продуктов Visa. Представители компании презентовали новые возможности банковских карт нового поколения.

Теперь пользователи смогут переключать одну карту между различными методами оплаты, устанавливать параметры и выбирать использование дебетового или кредитного счета, а также оплачивать покупки бонусными баллами, сообщает newkhakasiya.online.

Новая технология позволяет мобильным устройствам выполнять функции кассового аппарата, подтверждать личность при покупках в режиме онлайн, обеспечивать безопасность при добавлении карты в мобильное приложение или кошелек, а также пересылать средства между друзьями и родственниками.

Сервис Visa Payment Passkey, разработанный на основе стандарта Fast Identity Online, предусматривает идентификацию личности и авторизацию онлайн-платежей путем быстрого сканирования лица или отпечатка пальца. Теперь при покупках через интернет не требуется вводить пароль или одноразовый код. Компания постепенно интегрирует Visa Payment Passkey в Click to Pay.

Кроме того, Visa представила услугу «Плати через банк», которая упрощает процесс проведения платежей с одного счета на другой, предоставляя пользователям больше возможностей для выбора способа оплаты.

Стоит отметить, что в течение последних десяти лет компания Visa работает над повышением безопасности платежей. При этом конфиденциальные данные о счетах заменяются токенами.

Подпишитесь
Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля
Сегодня, 05:12
Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд
Сегодня, 09:02
Морозы помешали клещам покусать свердловчан
Сегодня, 08:41
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии жалоб жителей Екатеринбурга на «Жизньмарт»
Сегодня, 08:35
«Аморальная» блогер привлекла внимание начальника ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 08:01
Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета
Сегодня, 07:08
"