Восьмерых нелегальных мигрантов выдворят на родину из Нижнего Тагила

Во время мероприятия сотрудники проверили более тысячи иностранных граждан. Также было зафиксировано 79 правонарушений: несоблюдение режима нахождения в стране, уклонение от выезда после окончания установленного срока и другие, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.