Восьмерых нелегальных мигрантов выдворят на родину из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Мероприятия проходили на рынках, в ТЦ, уличных торговых павильонах, стройплощадках.
Во время мероприятия сотрудники проверили более тысячи иностранных граждан. Также было зафиксировано 79 правонарушений: несоблюдение режима нахождения в стране, уклонение от выезда после окончания установленного срока и другие, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.
В результате проверок было решено выслать из страны восемь иностранных граждан, которые находятся на территории РФ незаконно. Также некоторых правонарушителей оштрафовали на общую сумму, превышающую 140 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские провели рейд среди мигрантов, не вставших на воинский учет.