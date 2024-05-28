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Восьмерых нелегальных мигрантов выдворят на родину из Нижнего Тагила

Восьмерых нелегальных мигрантов выдворят на родину из Нижнего Тагила

28 мая 2024, 10:10
Фото: 1MI
Из страны выдворят восемь мигрантов, которые нелегально проживали в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Мероприятия проходили на рынках, в ТЦ, уличных торговых павильонах, стройплощадках.

Во время мероприятия сотрудники проверили более тысячи иностранных граждан. Также было зафиксировано 79 правонарушений: несоблюдение режима нахождения в стране, уклонение от выезда после окончания установленного срока и другие, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.

В результате проверок было решено выслать из страны восемь иностранных граждан, которые находятся на территории РФ незаконно. Также некоторых правонарушителей оштрафовали на общую сумму, превышающую 140 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские провели рейд среди мигрантов, не вставших на воинский учет.

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