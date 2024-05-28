«Здравоохранение» и «Демография». Как нацпроекты продлевают свердловчанам жизнь

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Развитие национальных проектов поддерживается региональным Министерством здравоохранения и контролируется губернатором Евгением Куйвашевым. Именно благодаря действующим медицинским программам качество специализированных медицинских услуг, доступных каждому жителю Свердловской области, существенно выросло. Например, за прошедший год смертность от инфаркта миокарда снизилась на 23%, летальность от острых нарушений мозгового кровообращения — на 2,3%. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств возросло более чем на треть по сравнению с 2019 годом, когда внедрение нацпроекта «Здравоохранение» только началось.
В целом по итогам 2023 года в России все основные показатели программы «Здравоохранение» достигнуты на уровне 99,5%. Удовлетворенность населения состоянием системы здравоохранения достигла 47,6%.
Действие программ «Здравоохранение» и «Демография», а также осведомленность населения о них смогли обеспечить прохождение диспансеризации и профилактических осмотров более 1,2 миллиона свердловчан в прошлом году, что почти на 50% превышает показатели 2022 года. Кроме того, федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» позволил специалистам 70 детских медучреждений обследовать около 2 тысяч юных жителей региона.
Результаты по России впечатляют:
В стране продолжает развиваться и санитарная авиация. Дополнительные вылеты специалистов помогли оказать экстренную медицинскую помощь более чем 17,5 тысячи пациентов. Свердловские медики эвакуировали порядка 300 жителей области. Примечательно, что в регионе порядка 49 тысяч работников «воздушной скорой» и других направлений подключены к системе непрерывного образования, позволяющего быть в курсе последних достижений медицины и владеть передовыми методиками лечения.
Всего же в России с целью обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами в процесс обучения вовлечены 1,8 миллиона профильных специалистов.
С 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». В регионах создают новые медицинские объекты, в которых не только оказывают первичную медико-санитарную помощь, но и привлекают для работы квалифицированные кадры. В уже существующих объектах проводят капитальный ремонт, для того чтобы обеспечить удобные и комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. Устаревшее оборудование обновляют, тем самым повышая качество и доступность оказания медицинской помощи. Так, только в Нижнем Тагиле в 2022 году открылись две обновленные поликлиники на Вагонке и на Вые, в 2023-м — еще две на Красном Камне и на Гальянке. На сегодняшний день в городе идет обновление трех филиалов педиатрической службы: на Курортной, 18, на Сурикова, 18/1 и на Джамбула, 45. Помимо этого, под капремонт попала детская поликлиника на Карла Маркса, 36.
К концу 2025 года будут отремонтированы все детские поликлиники Нижнего Тагила. Ремонт на улице Карла Маркса, 36 — самый сложный в плане реализации, но и самый долгожданный для жителей города, — отмечал ранее главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Всего за прошедший год на Среднем Урале открыли 29 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 общие врачебные практики. Для перевозки биологических материалов, лекарственных препаратов жителям отдаленных районов в учреждения здравоохранения Свердловской области предоставили 129 автомобилей и 56 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В».
В 2023 году в России возвели более 1,2 тысячи профильных зданий, отремонтировали свыше 1,5 тысяч объектов, приобрели почти 60 тысяч единиц медицинского оборудования и более 3 тысяч единиц автомобильного транспорта.
За 5 лет реализации проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография», в Свердловской области сформировали амбулаторный этап гериатрической службы и организовали 39 гериатрических кабинетов в 22 муниципальных образованиях. В 2023 году врачи-гериатры проконсультировали более 24 тысяч пациентов.
В России в прошлом году создали 83 региональных гериатрических центра, на базе которых помощь получили более 211 тысяч человек.
Правительство Российской Федерации уже формирует паспорта новых национальных проектов, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Становление и реализация новых национальных проектов будет происходить по всей стране, в том числе в Свердловской области. Для этого мы продолжим модернизацию учреждений первичного звена, службы родовспоможения, детских поликлиник, — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Приоритетным направлением останется развитие экстренной медицинской помощи, оказание помощи пациентам с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и репродуктивными заболеваниями.