«Здравоохранение» и «Демография». Как нацпроекты продлевают свердловчанам жизнь

С 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». В регионах создают новые медицинские объекты, в которых не только оказывают первичную медико-санитарную помощь, но и привлекают для работы квалифицированные кадры. В уже существующих объектах проводят капитальный ремонт, для того чтобы обеспечить удобные и комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. Устаревшее оборудование обновляют, тем самым повышая качество и доступность оказания медицинской помощи. Так, только в Нижнем Тагиле в 2022 году открылись две обновленные поликлиники на Вагонке и на Вые, в 2023-м — еще две на Красном Камне и на Гальянке. На сегодняшний день в городе идет обновление трех филиалов педиатрической службы: на Курортной, 18, на Сурикова, 18/1 и на Джамбула, 45. Помимо этого, под капремонт попала детская поликлиника на Карла Маркса, 36.