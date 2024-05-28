«Жалко его очень!»: испуганный лось бегал по центру Невьянска

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Видеозапись с бегающим лесным животным появились в соцсетях и мессенджерах днем 27 мая 2024 года. Местные жители сообщали, что лось был замечен на улице Максима Горького, Дзержинского, а также по улице Осипенко в районе вокзала.
Горожане в большинстве своем беспокоились за лесного жителя, а также за безопасность людей и имущества. Они предположили, что это детеныш, поскольку особь некрупная. Однако животное проломило забор в одном из хозяйств.
Лесничье хозяйство Невьянска, обратите внимание! Сохатый с обеда дичает, не дай бог под колеса — проблем будет. Вывести надо малого в лес, — написала жительница Невьянска Надежда.
Жители стали звонить по экстренному номеру 112. По телефону одному из горожан пояснили, что заблудившийся лось убежал по трассе в сторону Нижнего Тагила под контролем наряда ДПС.
Напомним, 13 апреля в центре Нижнего Тагила бегала раненая косуля. Животное, по неизвестным причинам оказавшееся в городе, отловили при помощи снотворного специалисты и увезли обратно в лес. Подобный инцидент приключился на днях в Кушве: там момент спасения косули попал на видео.
В начале мая свердловские автомобилисты несколько раз замечали дикое животное на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Специалисты давали рекомендации по предотвращению последствий ДТП с лосем.