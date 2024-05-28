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В уральском городе средь бела дня бегал лось

«Жалко его очень!»: испуганный лось бегал по центру Невьянска

28 мая 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

В уральском городе средь бела дня бегал лось

Днем 27 мая жители Невьянска наблюдали бегающего в центре города лося.

Видеозапись с бегающим лесным животным появились в соцсетях и мессенджерах днем 27 мая 2024 года. Местные жители сообщали, что лось был замечен на улице Максима Горького, Дзержинского, а также по улице Осипенко в районе вокзала.

Горожане в большинстве своем беспокоились за лесного жителя, а также за безопасность людей и имущества. Они предположили, что это детеныш, поскольку особь некрупная. Однако животное проломило забор в одном из хозяйств.

Лесничье хозяйство Невьянска, обратите внимание! Сохатый с обеда дичает, не дай бог под колеса — проблем будет. Вывести надо малого в лес, — написала жительница Невьянска Надежда.

Жители стали звонить по экстренному номеру 112. По телефону одному из горожан пояснили, что заблудившийся лось убежал по трассе в сторону Нижнего Тагила под контролем наряда ДПС.

Напомним, 13 апреля в центре Нижнего Тагила бегала раненая косуля. Животное, по неизвестным причинам оказавшееся в городе, отловили при помощи снотворного специалисты и увезли обратно в лес. Подобный инцидент приключился на днях в Кушве: там момент спасения косули попал на видео.

«Шла и упала»: косуля в крови бегала по центру Нижнего Тагила
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В начале мая свердловские автомобилисты несколько раз замечали дикое животное на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Специалисты давали рекомендации по предотвращению последствий ДТП с лосем.

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