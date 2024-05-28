Житель Свердловской области поймал браконьера

Один из очевидцев снял нарушение на видео и выложил его в интернет. Свердловчанин негодует, ведь нарушитель попадает под ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных ресурсов). Ролик появился в паблике «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище».