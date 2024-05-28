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Updated Сегодня, 12:25

Житель Свердловской области поймал браконьера

Житель Свердловской области поймал браконьера

28 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI
Житель Свердловской области поймал браконьера, ловившего рыбу в нерест запрещенной снастью. Продолжить свою деятельность ему не позволил.

Один из очевидцев снял нарушение на видео и выложил его в интернет. Свердловчанин негодует, ведь нарушитель попадает под ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных ресурсов). Ролик появился в паблике «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище».

В интернете местные жители поддержали автора поста. Отмечается, что с 25 апреля на некоторых свердловских реках и озерах запрещено рыбачить. Причина — наступление периода нереста.

Ранее сообщалось, что и другие свердловские браконьеры ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг улова.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Нарушение#Интернет#Рыбак#Видео#Рыба#18+#Екатеринбург#Браконьерство#УК РФ
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