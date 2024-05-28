Житель Свердловской области поймал браконьера

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Один из очевидцев снял нарушение на видео и выложил его в интернет. Свердловчанин негодует, ведь нарушитель попадает под ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных ресурсов). Ролик появился в паблике «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище».
В интернете местные жители поддержали автора поста. Отмечается, что с 25 апреля на некоторых свердловских реках и озерах запрещено рыбачить. Причина — наступление периода нереста.
Ранее сообщалось, что и другие свердловские браконьеры ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг улова.