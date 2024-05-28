Жители Екатеринбурга и Березовского заметили необычные облака в виде торнадо

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
Облака напоминали своим видом торнадо. Горожане, заметившие небесное явление, пытались понять, что это такое, пишет Е1.
По словам синоптика Алексея Пулина, облака приняли такой вид из-за сильного ветра. Воздух снижается и, достигая земли, движется в горизонтальном направлении. В связи с этим ветер усиливается и облака могут представать в необычном виде.
Напомним, ночью 24 мая 2024 года в Свердловской области было «цветочное» полнолуние. Название этого явления связано с тем, что он совпадает со временем цветения растений.