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Жители Екатеринбурга и Березовского заметили необычные облака в виде торнадо

Жители Екатеринбурга и Березовского заметили необычные облака в виде торнадо

28 мая 2024, 04:29
Фото: Е1
В Екатеринбурге и Березовском местные жители обратили внимание на необычные облака в небе.

Облака напоминали своим видом торнадо. Горожане, заметившие небесное явление, пытались понять, что это такое, пишет Е1.

По словам синоптика Алексея Пулина, облака приняли такой вид из-за сильного ветра. Воздух снижается и, достигая земли, движется в горизонтальном направлении. В связи с этим ветер усиливается и облака могут представать в необычном виде.

Напомним, ночью 24 мая 2024 года в Свердловской области было «цветочное» полнолуние. Название этого явления связано с тем, что он совпадает со временем цветения растений.

Жители Екатеринбурга увидели в небе необычное явление
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#Елизавета Зиборова#Общество#Березовский#Ветер#Природное явление#Небо#Жители#Природа#Екатеринбург#Синоптик#Небесное явление
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