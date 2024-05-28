Жители Пионерского района в Екатеринбурге недовольны строительством нового дома

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Компания-застройщик построила двухэтажное здание, а после этого объявила о том, что в нем будет проведена реконструкция помещений, в ходе которой будут построены еще 30 этажей.
26 мая жители микрорайона организовали инициативную группу. Также они сделали общий чат в мессенджере, составили петицию против точечной застройки и пожаловались в разные структуры. Обратились даже к президенту, пишет Е1.
В мэрии сообщили, что застройщику было выдано разрешение на строительство дома, так как у компании изменились планы, а документы давали им возможность возводить жилое здание.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ.