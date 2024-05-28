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Жители Пионерского района в Екатеринбурге недовольны строительством нового дома

Жители Пионерского района в Екатеринбурге недовольны строительством нового дома

28 мая 2024, 05:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жители Пионерского микрорайона устроили протесты из-за строительства 32-этажного дома на месте, где ранее хотели построить спортклуб. Об этом жителям стало известно 12 мая 2024 года.

Компания-застройщик построила двухэтажное здание, а после этого объявила о том, что в нем будет проведена реконструкция помещений, в ходе которой будут построены еще 30 этажей.

26 мая жители микрорайона организовали инициативную группу. Также они сделали общий чат в мессенджере, составили петицию против точечной застройки и пожаловались в разные структуры. Обратились даже к президенту, пишет Е1.

В мэрии сообщили, что застройщику было выдано разрешение на строительство дома, так как у компании изменились планы, а документы давали им возможность возводить жилое здание.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ.

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