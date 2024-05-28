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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

Золотые медали на Кубке России по гребному слалому получили спортсмены из Тагила

Золотые медали на Кубке России по гребному слалому получили спортсмены из Тагила

28 мая 2024, 12:02
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Новгородской области прошел Кубок России по гребному слалому. На нем атлеты из Нижнего Тагила получили две золотые и три бронзовые награды.

В соревновании на байдарках главную награду забрал Никита Губенк, на каноэ лучшим был признан Дмитрий Храмцов. А третьего места удостоился Александр Харламцев.

В совместном состязании команды Никита Губенко, Владимир Камешков и Ростислав Ронжин оказались на третьем месте. В каяк-кроссе аналогичное место занял Никита Губенко.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Все атлеты тренируются в спортшколе «Уралец», рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что тагильский атлет установил мировой рекорд. За одну минуту он отжался на тыльной стороне ладони 60 раз.

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