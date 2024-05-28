Золотые медали на Кубке России по гребному слалому получили спортсмены из Тагила

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В соревновании на байдарках главную награду забрал Никита Губенк, на каноэ лучшим был признан Дмитрий Храмцов. А третьего места удостоился Александр Харламцев.
В совместном состязании команды Никита Губенко, Владимир Камешков и Ростислав Ронжин оказались на третьем месте. В каяк-кроссе аналогичное место занял Никита Губенко.
Все атлеты тренируются в спортшколе «Уралец», рассказали в администрации.
Ранее сообщалось, что тагильский атлет установил мировой рекорд. За одну минуту он отжался на тыльной стороне ладони 60 раз.