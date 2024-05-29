AliExpress все? Владелец китайского маркетплейса перестал доставлять заказы в Россию

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Кроме того, теперь сервис больше не доставляет посылки в Россию, пишет «Коммерсант».
По словам эксперта на рынке маркетплейсов Артема Бобцова, новые ограничения могут сказаться на поставщиках в России. Дело в том, что часто оптовые рынке, магазины и даже продавцы на маркетплейсах заказывают именно на площадке Alibaba. Теперь им придется искать обходные пути.
По словам Бобцова, от некоторых банков площадка все же принимает платежи. Однако, вероятно, средства вернутся обратно. Эксперт отметил, что можно использовать карты банков других стран. Однако не понятно, как именно будет осуществляться доставка. В результате придется придумывать новые схемы, а это приведет к удорожанию.
Экономический эксперт Семен Новопрудский отметил, что решение площадки может быть обусловлено угрозой вторичных санкций. О них Китай говорит открыто. Новопрудский отмечает, что КНР от российских контрагентов пытается перевести платежи на небольшие банки. В результате выходит, что операций много, а организации не справляются с таким наплывом и в результате, чтобы перевод прошел, требует месяц и более. С Alibaba такой вариант, по словам эксперта, более сложен.
Напомним, ранее один из складов Wildberries в Екатеринбурге был закрыт на 1,5 месяца. Причиной стала смерть сотрудницы на рабочем месте.