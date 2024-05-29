AliExpress все? Владелец китайского маркетплейса перестал доставлять заказы в Россию

Экономический эксперт Семен Новопрудский отметил, что решение площадки может быть обусловлено угрозой вторичных санкций. О них Китай говорит открыто. Новопрудский отмечает, что КНР от российских контрагентов пытается перевести платежи на небольшие банки. В результате выходит, что операций много, а организации не справляются с таким наплывом и в результате, чтобы перевод прошел, требует месяц и более. С Alibaba такой вариант, по словам эксперта, более сложен.