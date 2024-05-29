Беспощадная погода: в центре реабилитации Тагила рассказали о спасенных животных

Но спасать замерзающих животных тоже надо уметь. Детеныша птицы ни в коем случае нельзя греть в воде. Животному в этом случае грозит гибель. Одна из тагильчанок, рассказали в центре, из добрых намерений искупала птенца, и он умер почти сразу. Замерзшей птице нужно сделать гнездо из вязанной одежды, лучше всего подойдет шапка. Рядом нужно положить завернутую в ткань бутылку с горячей водой. Птичку нужно оставить в темной коробке до приезда специалистов.