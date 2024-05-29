Беспощадная погода: в центре реабилитации Тагила рассказали о спасенных животных

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По заверению специалистов центра реабилитации диких животных Нижнего Тагила, больше всего в майские холода страдают детеныши и птенцы. В мае наступает пик размножения животных, и такая температура для них непривычна. В этот период на родину вернулись стрижи, как говорят волонтеры, «на свой страх и риск».
Падают стрижики. Валом таких обращений совсем нет, потому что чаще всего, скорее всего, даже пока человек найдет животное, оно уже умирает. Были обращения по ослабленному вороненку, по двум сороченкам, которые погибли еще до оказания им помощи. Обычно птенцы замерзают быстро. Здорово, если люди помогают, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия Жеребцова, руководитель центра.
Но спасать замерзающих животных тоже надо уметь. Детеныша птицы ни в коем случае нельзя греть в воде. Животному в этом случае грозит гибель. Одна из тагильчанок, рассказали в центре, из добрых намерений искупала птенца, и он умер почти сразу. Замерзшей птице нужно сделать гнездо из вязанной одежды, лучше всего подойдет шапка. Рядом нужно положить завернутую в ткань бутылку с горячей водой. Птичку нужно оставить в темной коробке до приезда специалистов.
Если вы нашли животное, которое попало в сложную ситуацию, вы можете обратиться в наш центр, — обращаются к тагильчанам сотрудники.
В мае в центр реабилитации диких животных поступили самые разные обитатели леса и города. Среди них — вялый и замерзший дрозденок с кровоподтеками на клювике. Его выходили в кислородном концентраторе, сейчас он уже с аппетитом ест предлагаемых ему насекомых и даже активничает и шумит.
Мы дрозденка спасли, он просит еду. И это реально помогает малой доле животных. Мы всех не можем спасти, не можем восполнить всей популяции. Но это хотя бы какой-то шанс. Воможно, этот детеныш дальше сможет продолжить род, — поделилась с корреспондентом Юлия Жеребцова.
Также спасатели помогли наглому ежику. В надежде согреться тот забрел в будку к собаке, которая его покусала. Еще он был весь в клещах. Интересно, что это очень необычный еж — смесь обыкновенного с южным. Вчера у него был рентген.
В центре также живут и подрастают три юных голубя. Еще там обитает травмированная белочка, которая уже активничает, но рана серьезная, поэтому ей нужен покой. Она питается жидкой кашей.