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Большегруз снес иномарку в Нижнем Тагиле

Большегруз снес иномарку в Нижнем Тагиле: пробка на Восточном шоссе и Фестивальной

29 мая 2024, 07:45
Фото: tagilcity.ru

Большегруз снес иномарку в Нижнем Тагиле

29 мая в Нижнем Тагиле на пересечении улиц Индустриальная, Фестивальная и Восточное шоссе произошло ДТП. В результате столкновения большегруза и автомобиля марки Toyota Avensis последний получил повреждения. Движение в сторону Дзержинского района идет по встречной полосе, а Фестивальной затор.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло в Нижнем Тагиле днем 29 мая 2024 года на пересечении Восточного шоссе и улиц Индустриальная и Фестивальная. Участниками аварии стали большегруз и автомобиль марки Toyota Avensis.

Удар пришелся на левый борт легковушки, после чего автомобиль развернуло и протащило несколько метров по дороге.

Перекрыта полоса правая в сторону Вагонки. На Фестивальную с Восточного шоссе не свернуть, с Индустриальной на Восточное — объезд по встречке только, — рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец ДТП.

На данный момент неизвестно, были ли в автомобиле пассажиры и получили ли они травмы. Экипажи скорой помощи на месте замечены не были, о пострадавших пока не сообщается.

Причины произошедшего ДТП еще предстоит установить специалистам, после всех необходимых следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: tagilcity.ru
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