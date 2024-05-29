Большегруз снес иномарку в Нижнем Тагиле: пробка на Восточном шоссе и Фестивальной

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Согласно предварительной информации, ДТП произошло в Нижнем Тагиле днем 29 мая 2024 года на пересечении Восточного шоссе и улиц Индустриальная и Фестивальная. Участниками аварии стали большегруз и автомобиль марки Toyota Avensis.
Удар пришелся на левый борт легковушки, после чего автомобиль развернуло и протащило несколько метров по дороге.
Перекрыта полоса правая в сторону Вагонки. На Фестивальную с Восточного шоссе не свернуть, с Индустриальной на Восточное — объезд по встречке только, — рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец ДТП.
На данный момент неизвестно, были ли в автомобиле пассажиры и получили ли они травмы. Экипажи скорой помощи на месте замечены не были, о пострадавших пока не сообщается.
Причины произошедшего ДТП еще предстоит установить специалистам, после всех необходимых следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии.