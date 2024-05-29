Чиновница из Свердловской области потеряла работу из-за фото в соцсети

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Дело в том, что женщина в один из дней отпросилась с работы, сказав, что у нее заболел ребенок. На самом же деле она поехала в Сочи, где поучаствовала в марафоне, с которого выложила фото в соцсеть. Его увидело руководство, после чего и было принято решение об увольнении, пишет «Урал Мэш».
Женщина не согласна с решением начальства и намерена добиваться компенсации.
Ранее главврач свердловского онкоцентра Борис Мейлах уволился из-за бунта врачей, которые обвинили его в некомпетентности.