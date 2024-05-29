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Чиновница из Свердловской области лишилась работы из-за участия в марафоне

Чиновница из Свердловской области потеряла работу из-за фото в соцсети

29 мая 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney

Чиновница из Свердловской области лишилась работы из-за участия в марафоне

В Свердловской области чиновница выложила фото в соцсеть, после чего ее уволили.

Дело в том, что женщина в один из дней отпросилась с работы, сказав, что у нее заболел ребенок. На самом же деле она поехала в Сочи, где поучаствовала в марафоне, с которого выложила фото в соцсеть. Его увидело руководство, после чего и было принято решение об увольнении, пишет «Урал Мэш».

Женщина не согласна с решением начальства и намерена добиваться компенсации.

Ранее главврач свердловского онкоцентра Борис Мейлах уволился из-за бунта врачей, которые обвинили его в некомпетентности.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Ребенок#Свердловская область#Увольнение#Компенсация#Фото#Руководство#Соцсеть#Сочи#Марафон#Екатеринбург#Чиновница
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