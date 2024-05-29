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Дмитрий Бахтин в Екатеринбурге отсудил у МВД более 55 тысяч за незаконный штраф

Дмитрий Бахтин в Екатеринбурге отсудил у МВД более 55 тысяч за незаконный штраф

29 мая 2024, 09:49
Фото: 1MI
Отец Миши Бахтина со СМА в Екатеринбурге отсудил у МВД более 55 тысяч рублей за незаконный штраф после пикета. Данную акцию он устроил для того, чтобы сына обеспечили нужным лекарством.

Екатеринбуржец организовал пикет около здания полпредства, однако его задержали и отвезли в полицию. Бахтина оштрафовали на 10 тысяч рублей, пишет Е1.

В марте 2024 года Бахтин оспорил постановление, которое составили на него полицейские якобы за нарушение правил проведения данного мероприятия. Районный суд взыскал с правоохранительных органов более 55 тысяч рублей в качестве компенсации.

По словам Дмитрия, его семья будет продолжать устраивать пикеты, чтобы добиться для сына нормального лечения.

Напомним, пикет Дмитрий Бахтин провел 15 февраля 2024 года. Он пытался добиться, чтобы сына обеспечили препаратом «Рисдиплам».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Суд#Полиция#Лекарство#Болезнь#Штраф#Акция#МВД#Пикет#Екатеринбург
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