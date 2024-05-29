Дмитрий Бахтин в Екатеринбурге отсудил у МВД более 55 тысяч за незаконный штраф

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Екатеринбуржец организовал пикет около здания полпредства, однако его задержали и отвезли в полицию. Бахтина оштрафовали на 10 тысяч рублей, пишет Е1.
В марте 2024 года Бахтин оспорил постановление, которое составили на него полицейские якобы за нарушение правил проведения данного мероприятия. Районный суд взыскал с правоохранительных органов более 55 тысяч рублей в качестве компенсации.
По словам Дмитрия, его семья будет продолжать устраивать пикеты, чтобы добиться для сына нормального лечения.
Напомним, пикет Дмитрий Бахтин провел 15 февраля 2024 года. Он пытался добиться, чтобы сына обеспечили препаратом «Рисдиплам».