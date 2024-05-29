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Двое мужчин в Екатеринбурге совершили покупки почти на 5 тысяч с чужой карты

Двое мужчин в Екатеринбурге совершили покупки почти на 5 тысяч с чужой карты

29 мая 2024, 05:29
Фото: МВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге двое мужчин потратили почти пять тысяч рублей с чужой банковской карты. Они совершили покупки в нескольких магазинах в районе Сортировки.

Горожанин, потерявший карту, обнаружил ее пропажу после того, как ему на телефон пришли оповещения о том, что были списаны деньги. Мужчина обратился в полицию, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Фото: МВД Екатеринбурга

Было установлено, что деньги с карточки тратили двое человек, на головах которых были надеты кепки и капюшоны. Они по очереди приобрели некоторые товары в супермаркетах на улицах Пехотинцев и Автомагистральной.

Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель перевел себе с чужой карты 100 тысяч рублей. Когда владелец карты это заметил, мужчина вернул часть денег и после этого пропал. Вскоре его нашла полиция и возбудила уголовное дело.

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