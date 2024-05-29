Двое мужчин в Екатеринбурге совершили покупки почти на 5 тысяч с чужой карты

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Горожанин, потерявший карту, обнаружил ее пропажу после того, как ему на телефон пришли оповещения о том, что были списаны деньги. Мужчина обратился в полицию, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Было установлено, что деньги с карточки тратили двое человек, на головах которых были надеты кепки и капюшоны. Они по очереди приобрели некоторые товары в супермаркетах на улицах Пехотинцев и Автомагистральной.
Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель перевел себе с чужой карты 100 тысяч рублей. Когда владелец карты это заметил, мужчина вернул часть денег и после этого пропал. Вскоре его нашла полиция и возбудила уголовное дело.