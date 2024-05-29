Глава ГИБДД Свердловской области грозит сделать дороги неровными против самокатов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Сам глава назвал этот вариант радикальным, сообщил Спиридонов в эфире ОТВ. При этом руководитель управления отметил, что есть несколько «но» в этом плане.
В этом случае мы введем неудобства для пешеходов: пенсионеров, матерей с колясками, детей на велосипедах, — размышляет Спиридонов.
Он добавил, что в этом случае обычным гражданам без самокатов тоже будет сложно преодолевать неровности. Напомним, что уже несколько дней в городе обсуждается, как бороться с нарушителями скоростного режима на самокатах.
Ранее в Екатеринбурге пара на электросамокате сбила пешеходов и скрылась. У одной пострадавшей сломана рука, она обратилась в полицию.