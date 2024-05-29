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Глава ГИБДД Свердловской области пригрозил делать дороги неровными

Глава ГИБДД Свердловской области грозит сделать дороги неровными против самокатов

29 мая 2024, 06:49
Фото: 1MI

Глава ГИБДД Свердловской области пригрозил делать дороги неровными

Руководитель ГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов высказал идею борьбы с самокатчиками, которые превышают скорость. Он предложил оборудовать уральские дороги неровностями.

Сам глава назвал этот вариант радикальным, сообщил Спиридонов в эфире ОТВ. При этом руководитель управления отметил, что есть несколько «но» в этом плане.

В этом случае мы введем неудобства для пешеходов: пенсионеров, матерей с колясками, детей на велосипедах, — размышляет Спиридонов.

Он добавил, что в этом случае обычным гражданам без самокатов тоже будет сложно преодолевать неровности. Напомним, что уже несколько дней в городе обсуждается, как бороться с нарушителями скоростного режима на самокатах.

Ранее в Екатеринбурге пара на электросамокате сбила пешеходов и скрылась. У одной пострадавшей сломана рука, она обратилась в полицию.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Пешеходы#Пенсионеры#Скорость#Дороги#Екатеринбург#Самокаты
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