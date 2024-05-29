Глава подразделения железной дороги в Нижнем Тагиле подозревается в коррупции

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По версии следствия, обвиняемый получил более 200 тысяч от должностного лица коммерческой фирмы за согласование инструктажа о правилах обслуживания и организации движения, рассказали в пресс-службе межрегионального транспортного СК.
В настоящее время идет следствие по уголовному делу о взяточничестве. Назначено проведение нескольких экспертиз, выясняется, при каких обстоятельствах было совершено преступление, а также наличие других аналогичных эпизодов.
Напомним, замминистра ЖКХ Андрея Кислицына в Свердловской области задержали по подозрению во взяточничестве.