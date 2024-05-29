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Updated Сегодня, 06:09

Глава подразделения железной дороги в Нижнем Тагиле подозревается в коррупции

Глава подразделения железной дороги в Нижнем Тагиле подозревается в коррупции

29 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI
Руководитель нижнетагильского отдела региональной дирекции железнодорожного движения подозревается во взяточничестве на сумму более 200 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемый получил более 200 тысяч от должностного лица коммерческой фирмы за согласование инструктажа о правилах обслуживания и организации движения, рассказали в пресс-службе межрегионального транспортного СК.

В настоящее время идет следствие по уголовному делу о взяточничестве. Назначено проведение нескольких экспертиз, выясняется, при каких обстоятельствах было совершено преступление, а также наличие других аналогичных эпизодов.

Напомним, замминистра ЖКХ Андрея Кислицына в Свердловской области задержали по подозрению во взяточничестве.

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