Гражданин Абхазии заплатит более 2,5 млн за незаконный ввоз автомобиля на Урал

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Известно, что 26-летний житель Кыргызстана договорился с жителем Абхазии о ввозе престижного автомобиля Lexus на территорию РФ через таможню якобы в качестве временного ввоза, рассказали в пресс-службе регионального таможенного управления.
В результате данной махинации в бюджете не оказалось 2,6 миллиона. В ведомстве возбудили уголовное дело. В настоящее время идет дознание.
Напомним, житель Екатеринбурга хотел незаконно вывезти почти три миллиона рублей в ОАЭ. Его оштрафовали на 460 тысяч.