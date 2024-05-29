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Гражданин Абхазии заплатит более 2,5 млн за незаконный ввоз автомобиля на Урал

Гражданин Абхазии заплатит более 2,5 млн за незаконный ввоз автомобиля на Урал

29 мая 2024, 06:29
Фото: 1MI
Гражданин Абхазии заплатит более 2,5 миллиона таможенных платежей за ввоз престижной иномарки нелегальным путем из заграницы на Урал.

Известно, что 26-летний житель Кыргызстана договорился с жителем Абхазии о ввозе престижного автомобиля Lexus на территорию РФ через таможню якобы в качестве временного ввоза, рассказали в пресс-службе регионального таможенного управления.

В результате данной махинации в бюджете не оказалось 2,6 миллиона. В ведомстве возбудили уголовное дело. В настоящее время идет дознание.

Напомним, житель Екатеринбурга хотел незаконно вывезти почти три миллиона рублей в ОАЭ. Его оштрафовали на 460 тысяч.

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#Елизавета Зиборова#Уголовное дело#Бюджет#Криминал#Таможня#Автомобиль#ЧП#Платежи#Lexus#18+#Екатеринбург#Абхазия#Инцидент#Уральская таможня
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