Инспектор ГИБДД бросил авто с мигалками в Екатеринбурге ради обеда

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Заметил инспектора внимательный горожанин. Он снял сотрудника ГИБДД на видео, отмечает Е1.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов отметил, что если на служебной машине горят мигалки, то штраф человеку выписать не могут, где бы он не стоял. Теперь в ГИБДД выясняют, находился ли их работник на важном задании или действительно просто обедал.
Напомним, что недавно начальник РЭО ГИБДД «Нижнетагильское» сознался в коррупции.