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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Инспектор ГИБДД бросил авто с мигалками в Екатеринбурге ради обеда

Инспектор ГИБДД бросил авто с мигалками в Екатеринбурге ради обеда

29 мая 2024, 14:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге инспектор ДПС припарковался около столовой на улице Куйбышева. Чтобы не быть оштрафованным, он включил мигалки и отправился обедать.

Заметил инспектора внимательный горожанин. Он снял сотрудника ГИБДД на видео, отмечает Е1.

Автоэксперт Дмитрий Ларионов отметил, что если на служебной машине горят мигалки, то штраф человеку выписать не могут, где бы он не стоял. Теперь в ГИБДД выясняют, находился ли их работник на важном задании или действительно просто обедал.

Напомним, что недавно начальник РЭО ГИБДД «Нижнетагильское» сознался в коррупции.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Инспектор ГИБДД#Инспектор#Екатеринбург#Улица Куйбышева
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