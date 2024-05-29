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Катырин: С подачи ТПП РФ в 9 регионах принят закон по семейному бизнесу

Катырин: С подачи ТПП РФ в 9 регионах принят закон по семейному бизнесу

29 мая 2024, 08:40
Фото: кадр
На площадках Торгово-промышленной палаты России и АО «Экспоцентр» 28–29 мая состоялся всероссийский форум «Успешная семья-успешная Россия». Основное внимание — развитию семейного предпринимательства и мерам государственной поддержки.

Форум проводится уже пятый год, и на этот раз он привлек 200 представителей семейного бизнеса из 33 регионов страны. Открыл мероприятие президент ТПП России Сергей Катырин.

Катырин подчеркнул необходимость сосредоточиться на улучшении нормативно-правовой базы для наследования семейных предприятий. Он отметил, что в девяти регионах уже приняты инициативы по поддержке семейного бизнеса.

Одним из инструментов поддержки является Всероссийский семейный совет, где предприниматели обсуждают свои проблемы. Заседания прошли в 14 регионах, что дало старт созданию инфраструктуры для поддержки семейного бизнеса. Участники форума подчеркнули ключевую роль таких предприятий в устойчивом развитии экономики. По разным оценкам, около 74% малого и среднего бизнеса — это семейные компании.

Вице-президент ТПП России Елена Дыбова отметила, что семейные компании только начинают развиваться и нуждаются в помощи от государства. Она указала на диспропорцию в кредитовании: 38% крупных и средних компаний получают кредиты, в то время как малому бизнесу достается лишь 10%. Дыбова также отметила, что успешный семейный бизнес выгоден государству, так как он формирует основу экономики. ТПП РФ на протяжении всех пяти лет поддерживает, объединяет и продвигает семейные предприятия в регионах.

Деловая программа форума включает в себя дискуссионные и стратегические сессии, тренинги, нетворкинг и B2B-встречи. Участники обсуждают вопросы конкуренции, продвижения компаний и повышения финансовой грамотности. В числе участников — федеральные и региональные чиновники, представители семейного бизнеса, общественных организаций и отраслевых объединений.

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