Катырин: С подачи ТПП РФ в 9 регионах принят закон по семейному бизнесу

Вице-президент ТПП России Елена Дыбова отметила, что семейные компании только начинают развиваться и нуждаются в помощи от государства. Она указала на диспропорцию в кредитовании: 38% крупных и средних компаний получают кредиты, в то время как малому бизнесу достается лишь 10%. Дыбова также отметила, что успешный семейный бизнес выгоден государству, так как он формирует основу экономики. ТПП РФ на протяжении всех пяти лет поддерживает, объединяет и продвигает семейные предприятия в регионах.