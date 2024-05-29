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Массовый пожар в деревне Свердловской области ликвидирован

Массовый пожар в деревне Свердловской области ликвидирован

29 мая 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney
В свердловской деревне Березовка потушен пожар, из-за которого сгорело 10 жилых домов. Его ликвидировали 28 мая 2024 года.

Огонь был устранен сотрудниками экстренной службы вечером около 20:00. Затем пожарные начали разбирать сгоревшие конструкции, а также проводили проливку, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Глава области Евгений Куйвашев поручил обеспечить временным жильем людей, которые из-за массового пожара остались без дома, а также оказать им медпомощь.

Напомним, пожар вспыхнул 28 мая 2024 года. 10 жилых зданий было уничтожено огнем. Также пожарные спасли одного человека. С возгоранием боролось 27 специалистов.

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