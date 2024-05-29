Массовый пожар в деревне Свердловской области ликвидирован

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:19
Огонь был устранен сотрудниками экстренной службы вечером около 20:00. Затем пожарные начали разбирать сгоревшие конструкции, а также проводили проливку, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Глава области Евгений Куйвашев поручил обеспечить временным жильем людей, которые из-за массового пожара остались без дома, а также оказать им медпомощь.
Напомним, пожар вспыхнул 28 мая 2024 года. 10 жилых зданий было уничтожено огнем. Также пожарные спасли одного человека. С возгоранием боролось 27 специалистов.