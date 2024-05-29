Мокрый снег с дождем выпадет в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
По данным синоптика Алексея Пулина, осадки выпадут южнее линии Нижний Тагил — Камышлов. Он отметил, что высота осадков составит 5-10 мм. Причиной их прихода в регион стал фронт, который двигается с Предуралья.
В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. Погода будет облачной, а ближе к вечеру ожидается дождь. Ветер будет не сильным, а в ночное время прогнозируется штиль.
Напомним, в последние два дня мая в Свердловской области погода характеризуется резкими скачками температур. Так, в ночное время будут заморозки, а днем по-летнему тепло.