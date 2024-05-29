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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Мокрый снег с дождем выпадет в Свердловской области

Мокрый снег с дождем выпадет в Свердловской области

29 мая 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
Дождь и мокрый снег прогнозируются 29 мая в Свердловской области. При этом температура воздуха составит от +7 до +12 градусов тепла.

По данным синоптика Алексея Пулина, осадки выпадут южнее линии Нижний Тагил — Камышлов. Он отметил, что высота осадков составит 5-10 мм. Причиной их прихода в регион стал фронт, который двигается с Предуралья.

В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. Погода будет облачной, а ближе к вечеру ожидается дождь. Ветер будет не сильным, а в ночное время прогнозируется штиль.

Напомним, в последние два дня мая в Свердловской области погода характеризуется резкими скачками температур. Так, в ночное время будут заморозки, а днем по-летнему тепло.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Снег#Погода#Похолодание#Дождь#Прогноз#Природа#Екатеринбург
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