Монстры рядом с нами: топ-3 самых странных рыб в свердловских водоемах (фото)

Мутации подобного рода далеко не редкость в животном мире: и среди диких, и среди домашних животных нередко рождаются странные особи с лишними конечностями. Например, в Австралии в 2021 году на одной из ферм родился ягненок с пятой лапой, причем росла она из головы. Ученые говорят в таких случаях о нарушении эмбриогенеза, то есть мутация произошла на ранней стадии развития зародыша в утробе матери. К сожалению, такие случаи зафиксированы и в человеческой популяции: чаще всего рождаются дети с лишними пальцами на руках и ногах. Лишние конечности, по мнению ученых, также могут являться остатками сиамского близнеца, который так и не смог полноценно развиться.