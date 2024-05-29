Монстры рядом с нами: топ-3 самых странных рыб в свердловских водоемах (фото)

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Тагильчанин Владимир Тархов, когда отправлялся порыбачить на городской пруд летом 2012 года, даже не подозревал, кто попадется ему на этот раз. В очередной раз забросив удочку, мужчина выловил странную 40-сантиметровую рыбу. Не сумев сразу определить вид, Владимир тщательно рассмотрел ее и обнаружил у нее во рту… человеческие зубы.
Эта история быстро облетела не только местные, но и федеральные СМИ. Находку рассматривали, удивлялись и ахали. Специалисты быстро определили, что это рыба паку, близкий родственник пираньи, которую на родине в Южной Америке часто называют «пираньей-вегетарианкой».
Также ихтиологи развенчали надежды тех, кто втайне надеялся на съемки очередной части голливудского блокбастера «Пираньи» в Нижнем Тагиле: рыбка попала в городской пруд случайно. Скорее всего, ее выпустил в водоем нерадивый аквариумист, который больше не захотел ухаживать за экзотическим существом.
Рыба около недели прожила в ведре, а потом умерла. Впрочем, эксперты считают, что она все равно погибла бы в нашем климате при первом же понижении температуры воды.
Аквариумных рыбок часто находят в водоемах Урала. Например, в одном из водоемов Ревды в 2022 году нашли плекостомуса, или сома-прилипалу. Эта рыба часто вырастает до очень больших размеров, занимая весь аквариум, поэтому заводчики избавляются от них таким простым способом.
В 2016 году весьма странное существо выловил житель поселка Рефтинского в местном водохранилище. У рыбы вместо головы был как будто второй хвост, причем весьма похожий на клюв утконоса. Разобрать, где у нее глаза и рот, было весьма сложно.
Пофотографировав чудо-юдо, рыбак проявил гуманность и выпустил его обратно в водоем. Впрочем, фотографии остались. И когда их увидели специалисты, они сразу признали в монстре обычного веслоноса — данный вид рыб как раз разводил «Рефтинский рыбхоз».
Эта осетрообразная рыба обитает в основном в реке Миссисипи в Северной Америке, а в России его часто разводят искусственным путем, так как она отлично приживается в нашем климате. Веслоносы имеют ценную черную икру и весьма вкусное и питательное мясо.
Необычная рыба попалась и первоуральским рыбакам. Вытащив обычного, на первый взгляд, карася, местный житель уже хотел бросить его в ведро к остальным собратьям, как вдруг заметил весьма необычный хвост. Точнее, два хвоста. Причем один хвост был нормальный и, как и положено, являлся продолжением позвоночника, а второй как будто был пришит сбоку, сообщил портал о дикой природе «Урочище».
Мутации подобного рода далеко не редкость в животном мире: и среди диких, и среди домашних животных нередко рождаются странные особи с лишними конечностями. Например, в Австралии в 2021 году на одной из ферм родился ягненок с пятой лапой, причем росла она из головы. Ученые говорят в таких случаях о нарушении эмбриогенеза, то есть мутация произошла на ранней стадии развития зародыша в утробе матери. К сожалению, такие случаи зафиксированы и в человеческой популяции: чаще всего рождаются дети с лишними пальцами на руках и ногах. Лишние конечности, по мнению ученых, также могут являться остатками сиамского близнеца, который так и не смог полноценно развиться.
У рыб в российских водоемах мутации могут происходить из-за загрязнения рек промышленными стоками. В частности, зафиксированы случаи рождения мальков с тремя глазами, удвоенным и утроенным количеством плавников и даже с двумя головами. Как правило, такие особи погибают в первые дни после рождения. Но если мутация не слишком мешает, то рыба может дожить до взрослого состояния, что и произошло с двухвостым первоуральским карасем.
Впрочем, судьба карася-мутанта оказалась незавидной: рыбаки решили обмыть необычный улов и забыли убрать рыбу в холодильник. В итоге двухвостый карась к утру испортился.