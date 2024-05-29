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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Монстры рядом с нами: топ-3 самых странных рыб в свердловских водоемах (фото)

Монстры рядом с нами: топ-3 самых странных рыб в свердловских водоемах (фото)

29 мая 2024, 14:22
Фото: «КП — Екатеринбург»
Любой рыбак рассчитывает на хороший улов. Однако порой на удочку попадаются не караси с плотвой и даже не щуки, а заморские чудо-юдо-рыбы, больше похожие на монстров.

Рыба с человеческими зубами в городском пруду Нижнего Тагила

Тагильчанин Владимир Тархов, когда отправлялся порыбачить на городской пруд летом 2012 года, даже не подозревал, кто попадется ему на этот раз. В очередной раз забросив удочку, мужчина выловил странную 40-сантиметровую рыбу. Не сумев сразу определить вид, Владимир тщательно рассмотрел ее и обнаружил у нее во рту… человеческие зубы.

Эта история быстро облетела не только местные, но и федеральные СМИ. Находку рассматривали, удивлялись и ахали. Специалисты быстро определили, что это рыба паку, близкий родственник пираньи, которую на родине в Южной Америке часто называют «пираньей-вегетарианкой».

Владимир Тархов не побоялся положить палец в рот пираньеВладимир Тархов не побоялся положить палец в рот пиранье
Владимир Тархов не побоялся положить палец в рот пиранье
Фото: «КП — Екатеринбург»

Также ихтиологи развенчали надежды тех, кто втайне надеялся на съемки очередной части голливудского блокбастера «Пираньи» в Нижнем Тагиле: рыбка попала в городской пруд случайно. Скорее всего, ее выпустил в водоем нерадивый аквариумист, который больше не захотел ухаживать за экзотическим существом.

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Рыба около недели прожила в ведре, а потом умерла. Впрочем, эксперты считают, что она все равно погибла бы в нашем климате при первом же понижении температуры воды.

Аквариумных рыбок часто находят в водоемах Урала. Например, в одном из водоемов Ревды в 2022 году нашли плекостомуса, или сома-прилипалу. Эта рыба часто вырастает до очень больших размеров, занимая весь аквариум, поэтому заводчики избавляются от них таким простым способом.

Фото: revfa-info.ru

Помесь акулы с австралийским утконосом

В 2016 году весьма странное существо выловил житель поселка Рефтинского в местном водохранилище. У рыбы вместо головы был как будто второй хвост, причем весьма похожий на клюв утконоса. Разобрать, где у нее глаза и рот, было весьма сложно.

Фото: 66.ру/фото читателя

Пофотографировав чудо-юдо, рыбак проявил гуманность и выпустил его обратно в водоем. Впрочем, фотографии остались. И когда их увидели специалисты, они сразу признали в монстре обычного веслоноса — данный вид рыб как раз разводил «Рефтинский рыбхоз».

Эта осетрообразная рыба обитает в основном в реке Миссисипи в Северной Америке, а в России его часто разводят искусственным путем, так как она отлично приживается в нашем климате. Веслоносы имеют ценную черную икру и весьма вкусное и питательное мясо.

Два хвоста и одна голова — карась-мутант в водоеме Первоуральска

Необычная рыба попалась и первоуральским рыбакам. Вытащив обычного, на первый взгляд, карася, местный житель уже хотел бросить его в ведро к остальным собратьям, как вдруг заметил весьма необычный хвост. Точнее, два хвоста. Причем один хвост был нормальный и, как и положено, являлся продолжением позвоночника, а второй как будто был пришит сбоку, сообщил портал о дикой природе «Урочище».

Фото: urochishe.ru

Мутации подобного рода далеко не редкость в животном мире: и среди диких, и среди домашних животных нередко рождаются странные особи с лишними конечностями. Например, в Австралии в 2021 году на одной из ферм родился ягненок с пятой лапой, причем росла она из головы. Ученые говорят в таких случаях о нарушении эмбриогенеза, то есть мутация произошла на ранней стадии развития зародыша в утробе матери. К сожалению, такие случаи зафиксированы и в человеческой популяции: чаще всего рождаются дети с лишними пальцами на руках и ногах. Лишние конечности, по мнению ученых, также могут являться остатками сиамского близнеца, который так и не смог полноценно развиться.

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У рыб в российских водоемах мутации могут происходить из-за загрязнения рек промышленными стоками. В частности, зафиксированы случаи рождения мальков с тремя глазами, удвоенным и утроенным количеством плавников и даже с двумя головами. Как правило, такие особи погибают в первые дни после рождения. Но если мутация не слишком мешает, то рыба может дожить до взрослого состояния, что и произошло с двухвостым первоуральским карасем.

Впрочем, судьба карася-мутанта оказалась незавидной: рыбаки решили обмыть необычный улов и забыли убрать рыбу в холодильник. В итоге двухвостый карась к утру испортился.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Рыбалка#Водоемы#Природа#Рыба#Екатеринбург
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